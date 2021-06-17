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越南拚接種率 擬生產古巴COVID-19疫苗

中央社河內17日專電
圖為在古巴醫院，護士準備幫民眾施打古巴研發的Abdala疫苗。美聯社
圖為在古巴醫院，護士準備幫民眾施打古巴研發的Abdala疫苗。美聯社

越南COVID-19疫苗接種率與東南亞各國相較偏低，當局近來不斷設法為疫苗開源。越南媒體報導，越南將與古巴合作生產古巴的COVID-19疫苗。

網路媒體越南快訊（VnExpress）指出，古巴所研發的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗Abdala已經通過3階段的人體試驗，第3階段共有4萬8000名年齡介於19歲至80歲的民眾接受試驗。

但古巴公共衛生部長米蘭達（Jose Angel Portal Miranda）16日表示，Abdala尚未在其他國家進行臨床試驗。

初步試驗結果顯示，Abdala能有效對抗Beta（首現於南非的變異株）與Gamma（首現於巴西的變異株）。Abdala疫苗須要打3劑，各間隔14天，疫苗保存溫度介於攝氏2至8度。

古巴一年可生產大約1億劑的Abdala疫苗，其中只有3000萬劑可以留在國內使用。因此米蘭達說，古巴樂意與越南在疫苗供應與技術移轉生產展開合作，若市場需求旺盛，古巴可以在越南設立兩座工廠。

越南衛生部長阮清龍（Nguyen Thanh Long）支持這項決定，並說將向上級報告，以決定越南購買的疫苗劑量。

擁有9800萬人口的越南，包括自購與受贈在內，迄今共計收到約390萬劑的阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）疫苗，以及1000劑的俄羅斯衛星-V（Sputnik V）疫苗，疫苗施打率與區域內其他國家相較偏低。

越南4月下旬遭遇第4波COVID-19本土疫情，一個多月以來已有約9000人染疫。

疫苗 越南 古巴

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