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東京9地解除緊急事態 日相：全力推動疫苗接種

中央社東京17日綜合外電報導

日本政府今天宣布將如期讓東京都等9地在6月20日解除「緊急事態宣言」，首相菅義偉說，政府將全力在防止感染及疫苗接種兩方面進行作戰，希望早日讓民眾重拾正常生活。

日本政府今天決定解除東京都等9地「緊急事態宣言」，這是東京都第3度被發布緊急事態，從4月25日至今歷時約兩個月；未來東奧期間若2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情再度反彈，有可能4度發布緊急事態。

在發布「緊急事態宣言」的10都道府縣中，除了疫情仍未趨緩的沖繩縣，東京都等9地將如期於6月20日解除宣言。

不過，解除宣言的9地中，東京都、北海道、愛知縣、大阪府、兵庫縣、京都府及福岡縣等7地，將從6月20日起轉為實施強度較低的「防止蔓延等重點措施」，預計到7月11日才會完全解除防疫限制。

沖繩縣由於醫療量能仍相當緊迫，所以從6月20日到7月11日止，將是日本唯一實施「緊急事態宣言」的地方。

日本放送協會（NHK）報導，菅義偉晚間在首相官邸舉行記者會表示，他日前出席七大工業國集團（G7）峰會時，各國領袖都在煩惱如何兼顧經濟與防疫的同時不斷地摸索，結果就在推動疫苗接種的情況下獲得大幅改善。

菅義偉說，政府接下來會全力讓包括年輕人在內有意願接種的民眾都能接種。

他說，目前日本境內疫苗接種速度已增加到平均單日超過百萬次，至今累計接種次數已逾2700萬次，就算只接種第一劑疫苗的民眾也超過2000萬人。

菅義偉說，預計到本月底，日本境內施打疫苗次數可超過4000萬次；他接獲報告指出，預計所有市町村到7月底時，都能為有意願接種的高齡者完成兩劑接種。

菅義偉說，政府將全力在防止感染及疫苗接種兩方面進行作戰，希望早日讓民眾重拾正常生活。

他說，東京都等7地將從6月20日起轉為實施「防止蔓延等重點措施」，持續以飲食為重點採取防疫對策，餐飲店提前在每晚8時提前打烊。

菅義偉說，能做好防疫要件的餐飲店，每天可以提供酒類到晚間7時止，但基於各地方政府的判斷，也有可能籲請停止供酒。

日本讀賣新聞報導，菅義偉說，接下來應該保持警戒，就是不讓疫情再度擴大。

他說，必須持續採取防疫對策，盡可能抑制新增確診病例增加，同時持續推動疫苗接種工作，避免造成醫療體制崩潰。

菅義偉說，一旦出現因為疫情擴大而壓迫到醫療量能的情況時，「將機動地採取全面停止供應酒類、更嚴格的限制活動舉辦等強化防疫對策來因應」。

談到即將於7月23日開幕的東京奧運，菅義偉說，安全且安心地舉辦並在舉行期間抑制感染擴大，對防止東奧結束後感染擴大來說不可或缺。

他呼籲日本民眾待在家裡利用觀看電視轉播等方式，為參賽選手們加油。

菅義偉 東京奧運 日本

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