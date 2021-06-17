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韓國261人接種疫苗後死亡 施打輝瑞占最多

中央社首爾17日綜合外電報導
韓國政府公布，截至15日全國已有1300多萬人接種首劑2019冠狀病毒疾病疫苗，累計261人在接種後死亡，其中施打輝瑞疫苗者占159人，施打阿斯特捷利康疫苗占101人。路透
韓國政府公布，截至15日全國已有1300多萬人接種首劑2019冠狀病毒疾病疫苗，累計261人在接種後死亡，其中施打輝瑞疫苗者占159人，施打阿斯特捷利康疫苗占101人。路透

韓國政府公布，截至15日全國已有1300多萬人接種首劑2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，累計261人在接種後死亡，其中施打輝瑞疫苗者占159人，施打阿斯特捷利康疫苗占101人。

韓國COVID-19預防接種促進團表示，韓國自2月26日開始接種疫苗以來，截至16日午夜包含第一次和第二次接種累計施打1582萬7645件，其中通報副作用案例共5萬3773件，占總體比例約0.34%。

副作用案例當中，接種英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）的案例占0.42%，接種美國藥廠輝瑞（Pfizer）和德國BioNTech公司疫苗占0.21%，接種美國嬌生（Johnson & Johnson）疫苗占0.19%。

而在261起接種疫苗後死亡案例當中，施打嬌生疫苗者占1人。

韓國COVID-19預防接種促進團指出，14和15日共新增6670起接種疫苗後副作用案例，其中20人死亡，但接種疫苗和死亡的關聯仍未知。

新增副作用案例中，嚴重過敏反應占24例，顯著不良反應、入住加護病房、殘疾和後遺症占255例。

疫苗 美國 嬌生

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