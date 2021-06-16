法國疫情減緩 提前解除室外戴口罩與宵禁令

圖為載著泰迪熊的骨董車行經巴黎市區。美聯社

有鑑於法國疫情 改善速度高於預期，總理卡斯特克斯今天宣布將於本週解除兩個抗疫措施，分別是室外強制配戴口罩 與晚上11時宵禁 ，早於原本預訂的7月1號。

卡斯特克斯（Jean Castex）今天在衛生防禦會議以及部長會議後的記者會上宣布，自明天開始室外不再強制配戴口罩，除了特別情況，例如集會、擁擠場所、排隊人龍、市場、體育場等。而室內仍舊強制配戴口罩。

總理補充表示，「區政府的行政命令也將自明天起修訂」。

現行的晚上11時後宵禁限制也將於20日解除，也就是比原訂日期提早10天。卡斯特克斯說：「該措施是因應當時的真實需求，而它帶來的正面效果讓宵禁不再必要」。

這項宣布的原因，來自於「比預期更快速」的疫情改善狀況。總理卡斯特克斯指出，法國現在開始，「每天新增案例皆低於5000人」。且全國疫情一致趨緩，「目前沒有任何一省出現令人擔憂的情形」。

卡斯特克斯說：「我們見證一個重要的時刻，一個幸福的時刻，即重返正常生活。」

卡斯特克斯同時也呼籲民眾接種疫苗，並訂下8月底「3500萬人接種第二劑疫苗」的政策目標。

有鑑於變種病毒的威脅，卡斯特克斯表示將持續控管邊境出入。