日富豪前澤友作 獲俄國任命為太空船成員 12月升空

前澤友作。（路透）

日本 富豪前澤友作預計將搭乘12月升空的俄羅斯 聯合號太空船前往國際太空站，俄羅斯聯邦太空總署在當地時間15日任命前澤為聯合號成員之一，並展開相關訓練。

俄羅斯的聯合號（Soyuz）MS-20太空船預定12月8日從哈薩克的貝康諾太空發射場（Baikonur cosmodrome）發射升空，前澤和他的助理平野陽三預定搭乘聯合號前往國際太空站（ISS）。

日本讀賣新聞報導，俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）15日正式任命前澤和擔任聯合號船長的俄羅斯太空人 等一行人為聯合號成員。

前澤將在莫斯科郊外加加林太空培訓中心（Yuri Gagarin Cosmonaut Training Centre）進行訓練約1個月，研習聯合號與國際太空站的構造與操作方式；9月起進行返回地球的生存訓練等，進行各種前往太空的準備。

若一切順利，前澤將成為第一位停留在國際太空站的日本民間人士。

前澤表示，非常感謝給他這次可獲得獨特經驗的機會，他將會全力以赴進行訓練。

45歲的前澤從事電子商務致富，也打算參加美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下的太空探索科技公司（SpaceX）「星艦」（Starship）太空船2023年繞月旅行計畫。