BBC記者成「活靶子」不滿解封延期 英群眾追逐

英國政府原本計畫在6月21日完全解封、開放娛樂場所，並讓生活全面恢復正常。不過印度變種病毒株在境內傳播迅速，英國首相強生也宣布解封計畫延後一個月、到7月19日。這個決定也讓大批英國民眾不滿，紛紛聚集在倫敦國會廣場，抗議政府的決定。(美聯社)

英國 政府原本計畫在6月21日完全解封、開放娛樂場所，並讓生活全面恢復正常。不過印度變種病毒 株在境內傳播迅速，英國首相強生（Boris Johnson）也宣布解封計畫延後一個月到7月19日。這個決定也讓大批英國民眾不滿，紛紛聚集在倫敦國會廣場，抗議政府的決定。

更誇張的是，社群媒體上出現一段英國反政府抗議者在唐寧街外追逐和辱罵BBC記者瓦特（Nick Watt）的影片，引起維權團體和政府高層15日的批評。首相強生在推特上痛批「看到尼克瓦特只是在分內的工作卻被如此對待，這是可恥的」。

Oh dear..... that’s such a shame...... pic.twitter.com/oi2UsjiPiy — Boomer”Jabby Dodger” Bex - organic human. (@rebecca_morgan) June 14, 2021

影片中只見抗議者圍著瓦特，逼得他只能跑向警察尋求庇護，抗議者過程中還對著瓦特的臉大喊「叛徒」和「為你感到羞恥」等攻擊性言語。同時其他部分示威者指責BBC在報導防疫限制措施的合法性問題上「撒謊」。這一系列衝突更凸顯英國應對新冠疫情仍然存在的不信任和分歧。

面對自家記者被攻擊，BBC發言人回應道「這種行為是完全不能接受的，所有記者都應該能夠在不受恐嚇或阻礙的情況下工作」。人權人士文森特（Rebecca Vincent）也稱這一場景「令人震驚」，並喊話「這不是抗議，這是騷擾和攻擊，記者必須能安全地完成工作」。

批評人士指出，強生本應早點將最早發現變種病毒的印度加入「紅色官方旅行名單」，並實施更嚴格的邊境管制措施，但印度一直到4月23日才被列入紅色名單。