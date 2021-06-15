我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州推數位「疫苗認證」 紐森：非疫苗護照、不強迫用

美國上班族不快樂 工作壓力全球第一

BBC記者成「活靶子」不滿解封延期 英群眾追逐

編譯張君堯／即時報導
英國政府原本計畫在6月21日完全解封、開放娛樂場所，並讓生活全面恢復正常。不過印度變種病毒株在境內傳播迅速，英國首相強生也宣布解封計畫延後一個月、到7月19日。這個決定也讓大批英國民眾不滿，紛紛聚集在倫敦國會廣場，抗議政府的決定。(美聯社)
英國政府原本計畫在6月21日完全解封、開放娛樂場所，並讓生活全面恢復正常。不過印度變種病毒株在境內傳播迅速，英國首相強生也宣布解封計畫延後一個月、到7月19日。這個決定也讓大批英國民眾不滿，紛紛聚集在倫敦國會廣場，抗議政府的決定。(美聯社)

英國政府原本計畫在6月21日完全解封、開放娛樂場所，並讓生活全面恢復正常。不過印度變種病毒株在境內傳播迅速，英國首相強生（Boris Johnson）也宣布解封計畫延後一個月到7月19日。這個決定也讓大批英國民眾不滿，紛紛聚集在倫敦國會廣場，抗議政府的決定。

更誇張的是，社群媒體上出現一段英國反政府抗議者在唐寧街外追逐和辱罵BBC記者瓦特（Nick Watt）的影片，引起維權團體和政府高層15日的批評。首相強生在推特上痛批「看到尼克瓦特只是在分內的工作卻被如此對待，這是可恥的」。

影片中只見抗議者圍著瓦特，逼得他只能跑向警察尋求庇護，抗議者過程中還對著瓦特的臉大喊「叛徒」和「為你感到羞恥」等攻擊性言語。同時其他部分示威者指責BBC在報導防疫限制措施的合法性問題上「撒謊」。這一系列衝突更凸顯英國應對新冠疫情仍然存在的不信任和分歧。

面對自家記者被攻擊，BBC發言人回應道「這種行為是完全不能接受的，所有記者都應該能夠在不受恐嚇或阻礙的情況下工作」。人權人士文森特（Rebecca Vincent）也稱這一場景「令人震驚」，並喊話「這不是抗議，這是騷擾和攻擊，記者必須能安全地完成工作」。

批評人士指出，強生本應早點將最早發現變種病毒的印度加入「紅色官方旅行名單」，並實施更嚴格的邊境管制措施，但印度一直到4月23日才被列入紅色名單。

英國 印度 變種病毒

上一則

影／飛機若要墜機… 乘客通常不會知道的真相

延伸閱讀

圖輯／紐約的天空 煙火慶解封

圖輯／紐約的天空 煙火慶解封
1張圖看疫情：全美死亡破60萬 紐約、加州宣布解封

1張圖看疫情：全美死亡破60萬 紐約、加州宣布解封
解封里程碑 今晚紐約十處煙火慶祝 13地標點亮藍金2色

解封里程碑 今晚紐約十處煙火慶祝 13地標點亮藍金2色

「生活是過日子 不再只是求生存」 紐約加州宣布解封

「生活是過日子 不再只是求生存」 紐約加州宣布解封

熱門新聞

英國女王伊莉莎白二世13日邀請美國總統拜登到溫莎堡喝茶。(路透)

又犯忌？拜登透露英女王談話內容：她問到習近平和普亭

2021-06-13 20:14
馬克宏離開餐旅學校後在路邊和民眾握手時，遭人突襲打耳光。（取材自推特）

馬克宏下鄉遭狠甩巴掌 2涉案男下場曝光

2021-06-09 02:10
巴拉圭因疫苗數量稀少，政府在官網上公開所有已接種者名單，好讓民眾能監督是否有權貴偷打疫苗。 歐新社

這國沒人敢偷打疫苗 因為接種者名單全都露

2021-06-12 06:58
專家稱單靠疫苗是不夠的，人類未來須調整生活方式。美聯社

不能只靠疫苗 世衛特使：人類未來須調整生活方式

2021-06-09 08:37
日產前執行長高恩2019年從日本棄保潛逃到黎巴嫩。美聯社

協助高恩逃離日本 美特戰綠扁帽前隊員與兒子認罪

2021-06-14 07:41
哈利與梅根傳出槓上BBC。美聯社

給愛女取名事前有無徵詢過女王 哈利槓上BBC

2021-06-09 08:46

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐約法拉盛華裔男女遭拋屍賓州 女死者華社活躍人士

紐約法拉盛華裔男女遭拋屍賓州 女死者華社活躍人士
石正麗接受「紐時」採訪 否認武漢實驗室外洩病毒

石正麗接受「紐時」採訪 否認武漢實驗室外洩病毒
抽血分析：美國新冠確診首例前 5州已有民眾染疫

抽血分析：美國新冠確診首例前 5州已有民眾染疫
印度神童預言又成真了…英6月20日後發生「嚴重大事」

印度神童預言又成真了…英6月20日後發生「嚴重大事」
不認俄中密約？普亭：對中國準備武統台灣一無所知

不認俄中密約？普亭：對中國準備武統台灣一無所知