法國IKEA涉大規模監視員工 法院判有罪

IKEA法國分公司非法監視數百名員工和求職者，法國法院今天判決有罪。(美聯社)

瑞典 連鎖家具家飾品零售商 宜家家居（IKEA）法國分公司2009到2012年透過精心設計系統，非法監視數百名員工和求職者，法國法院今天判決IKEA法國分公司有罪。

法院判決指出，判處IKEA法國分公司100萬歐元（約121萬美元）罰金，以及前執行長貝約（Jean-Louis Baillot）獲緩刑的2年徒刑。

判決結果比檢方求刑還輕。檢方指控法國IKEA進行非法「大規模監視」。

1996到2002年擔任法國IKEA執行長的貝約，因為「透過詐欺 手段取得個人資料」被判有罪，也被處以5萬歐元罰金。

審判於今年3月在巴黎郊區的凡爾賽（Versailles）法院展開，貝約在審判期間否認有任何不法行為。這項審判聚焦於2009至2012年期間的監視指控，但檢方表示，那套系統是在貝約監督下，於更早的將近10年前建置。

IKEA的前風險管理負責人巴瑞（Jean-Francois Paris）被指控是那套監視系統的核心人物，被判處獲緩刑的18個月徒刑以及罰金1萬歐元（約1萬2100美元）。

貝約的辯護律師聖皮耶（Francois Saint-Pierre）說，貝約對判刑「感到震驚」，考慮上訴。

原告之一的工會代表阿瑪拉（Adel Amara）表示，他對審判結果「感到滿意」，但認為懲處「有點過於寬大」。這宗訴訟原告總共有120人。