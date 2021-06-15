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越南國產新冠疫苗Nanocovax 有望年底前獲緊急批准

編譯黃嘉洵／綜合外電
越南政府可能在年底前緊急批准使用Nanocovax疫苗。路透
越南政府可能在年底前緊急批准使用Nanocovax疫苗。路透

越南國產新冠疫苗「Nanocovax」在上周啟動第三期臨床試驗，在最近幾周新增確診病例增加的情況下，越南政府可能會在年底前緊急批准這款疫苗。

日經新聞報導，越南在抑制疫情蔓延方面，向來比周遭國家更成功，越南總人口有1億人，但確診病例數總計僅略高於1萬例。然而，在最近幾周新增確診病例數增加的情況下，政府可能緊急批准使用Nanocovax疫苗。

Nanogen製藥生技公司正準備量產Nanocovax疫苗，Nanogen在胡志明市的製藥廠每年能生產1億劑疫苗。

越南目前至少接種一劑疫苗的民眾，占總人口的比率只有1.5%，當局希望年底前將比重大幅提高至75%，但越南政府達標的難度很高。

越南衛生部在4日緊急批准中國大陸國藥生產的新冠疫苗，尚不確定越南是否會進口該款疫苗。

Nanogen與越南軍醫學院（VMMU）共同研發的Nanocovax疫苗，在10日展開第三期臨床試驗。Nanogen表示，受試者約13,000人，預定9月前會有結果。

Nanocovax在去年12月啟動第一期臨床試驗。在第二期臨床試驗接種這款候選疫苗的受試者均產生抗體，目前Nanocovax被認定具安全性。

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