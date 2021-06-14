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疫情、奧運兩頭燒 日相菅義偉面臨不信任投票

編譯葉亭均／綜合外電
日本首相菅義偉。（美聯社）
日本首相菅義偉。（美聯社）

日本在野黨15日將對首相菅義偉發動不信任投票，目前正值菅義偉處理疫情和舉辦東京奧運面臨的不利因素增加。

日經新聞報導，在日本執政聯盟拒絕將國會本輪會期延長三個月的請求後，在野的立憲民主黨、日本共產黨、國民民主黨和社民黨的領袖周一做出發動不信任投票的決定。

立憲民主黨黨魁枝野幸男表示：「政府多次失去民眾的信心。菅義偉政府一直無法保障我們人民的性命和生計。」

這會是日本從2019年6月以來，首次有不信任投票案提交給眾議院。若不信任投票通過，菅義偉有權在10天內解散眾議院，或是整個內閣下台。

菅義偉先前已表示，如果提交這類動議，他將解散眾議院並提前改選。當時這一威脅是要遏阻在野黨試圖提出不信任投票案。

執政聯盟自民黨和公民黨目前計劃否決這項動議，可能等到9月底才會進行提前改選，理由是擔心在當前舉行選舉活動，可能促使新冠病毒擴散，並阻礙疫苗接種進度。

菅義偉13日在七大工業國（G7）高峰會於英國落幕後，審慎回應是否會以解散眾議院來因應不信任投票案的問題。他說：「我將尋求盡可能確保更多公民的安全和安心。」

菅義偉說：「我們的優先任務是應付新冠病毒。」他進一步的言論也引發外界有關在秋季提前舉行大選的臆測。

菅義偉不急著在本會期解散下議院，部分原因是他相信在疫苗接種開始發揮效力後再舉行大選，較有利於自民黨。他曾對親近幕僚表示：「愈晚舉行選舉，環境愈有利。」

菅義偉內閣的支持率與日本新冠病例數成反比。目前民調顯示，菅義偉政府自去年秋季上台以來，現在的支持率是最低的。

菅義偉 投票 日本

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