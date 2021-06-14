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德媒：北約盟國是否助美軍保衛台灣 明年可能有答案

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德媒：北約盟國是否助美軍保衛台灣 明年可能有答案

中央社 柏林14日專電
北大西洋公約組織（NATO）今天召開峰會，可望聚焦中國崛起的挑戰。Getty Images
北大西洋公約組織（NATO）今天召開峰會，可望聚焦中國崛起的挑戰。Getty Images

北大西洋公約組織（NATO）今天召開峰會，可望聚焦中國崛起的挑戰，不過針對台灣議題內部還沒形成共識，德媒分析，可能等到明年下次峰會才有答案。

德國「世界報」（Die Welt）報導，北約內部對中國如果對台灣發動攻擊，個別成員國是否應該、甚至非協助美軍防衛台灣不可有不同意見，相關的討論還在進行中，預計2022年下次峰會通過新的「戰略概念」（Strategic Concept）時才有答案。

無論如何，為因應中國的威脅，北約在本次峰會將宣布與南韓、日本、澳洲、紐西蘭等太平洋國家擴大合作。

稍早前，北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）表示，北約將與亞太地區共享自由、人權和多邊主義的國家合作，雙方都有意願，「因為面臨類似的安全挑戰」。

中國戰機頻頻騷擾台灣，並在南海擴張軍力，近年引起北約各國的憂心，法國、加拿大曾派遣軍艦航經台灣海峽，一向在軍事上低調的德國下半年也將派艦到亞太巡弋。

德國總理梅克爾（Angela Merkel）4月在歐洲理事會（Council of Europe）以部長理事會主席國領導人發表演講時，曾對南海和台海的挑釁行動恐演變成軍事衝突表示憂心。

德國「世界報」報導，北約內部已開始討論中國或攻擊台灣，個別成員國是否應該協助美軍...
德國「世界報」報導，北約內部已開始討論中國或攻擊台灣，個別成員國是否應該協助美軍防衛台灣，預計2022年下次峰會時將有答案。（圖取自facebook.com/NATO）

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