內唐亞胡魔法謝幕 以色列新政府挑戰高

以色列民眾在街頭慶祝選舉結果。(美聯社)

執政12年的以色列 「內唐亞胡魔法」開始煙消雲散，國會通過右翼政治領袖班奈特組閣。成色駁雜的新政府須設法延續互信並且開創新局，否則內唐亞胡影響力將會陰魂不散。

戰無不勝的內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）幾年前可能沒有想過自己會有這一天。

他曾經挺過美國 前總統歐巴馬要求對巴勒斯坦人讓步的壓力，2015年還公然反對列強與德黑蘭達成核子協議。雖擋不下通稱「伊朗核子協議」的「聯合全面行動方案」（JCPOA），他卻從繼任歐巴馬的川普那裡得到華府承認耶路撒冷為國都、退出核子協議、幫以色列跟阿拉伯國家「喬」關係等豐厚犒賞。

內唐亞胡還成功地對伊朗進行「影子戰爭」、讓對巴勒斯坦的長期衝突逐步沸騰。相較於執政前，他掌權期間以巴關係毫無改變，沒有外交突破也無領土兼併。但是執政風格可能已經害他作繭自縛，拜登政府對內唐亞胡態度沉著而無熱情，他和川普的密切關係則讓一大票美國民主黨人對他敬而遠之。

內唐亞胡自2019年起無力掌握國會過半，經過4場無定論大選後，在野勢力終於拼湊出由8個政黨組成的聯合政府，凸顯再來一場大選著實會令人反感。領導右翼聯合黨（Likud Party）逾15年、在大選中連戰皆捷而贏得「比比王」（King Bibi）稱號的他可望成為在野領袖。比比是內唐亞胡的小名。

但是不肯認輸的71歲長命總理彷彿美國前總統川普上身似的，甚至連以色列上演「史上最嚴重選舉舞弊」這種話都講出口。他把自己掌權或失勢跟以色列存滅劃上等號，甚至自比「出埃及記」中公元前13世紀猶太 人民族領袖摩西。

貪腐官司纏身、困獸之鬥中的內唐亞胡當時說，「沒有比摩西更偉大的領袖」、「想想上帝是怎麼對付反對派的，你們看上帝對摩西的對手做了什麼」。

舊約聖經記載，摩西帶領以色列人出埃及時，不服摩西的250個首領最後被神滅於地縫中。

但是內唐亞胡終究不再是蒙受選召的人。中間派在野領袖拉皮德（Yair Lapid）和民族主義色彩濃厚的極右翼領導人班奈特（Naftali Bennett）拼湊出團結政府，今天在以色列國會（Knesset）信任投票中過關，依照輪替協議先擔任總理的班奈特率內閣宣誓就職，長達12年的內唐亞胡時代正式謝幕。

新政府成色駁雜，包含跟內唐亞胡徹底鬧翻的前幕僚們所領導的3個小黨。右翼陣營甚至打破長久以來的禁忌而與阿拉伯裔政黨結盟，使得這個猶太國家政府中首度出現伊斯蘭政黨。

這讓內唐亞胡陣營痛批班奈特「變節」，要他摘掉頭上的猶太教小圓帽。由於言論偏激，即使尚未就任，當局日前已增派警力保護班奈特和副手夏克德（Ayelet Shaked）。以色列國家安全局（Shin Bet）就社媒上的煽動性言論提出警告。當前政治氣氛令人想起前總理拉賓（Yitzhak Rabin）1995年遇刺時的以色列。

宣誓後，班奈特照例將率內閣與總統合照。所屬政黨在最近大選中只獲5%選票就把他拱上權力舞臺，創以色列歷史紀錄。他也將是第一個戴猶太教小圓帽的以色列總理。

然而，千斤重擔現在壓落在這位49歲新總理肩膀上，班奈特得率領以色列歷來最「多元化」政府，克服當前時空和歷史環境下的諸多逆境，證明拉下內唐亞胡有道理。

猶太復國主義者班奈特右派意識形態鮮明，與典型中間立場、將於2023年接替執政的特拉維夫（Tel Aviv ）世俗派拉皮德迥異。但報導說，相對年輕（拉皮德較長8歲）的兩人氣味相投，意識形態不同但是價值標準類似，而且彼此惺惺相惜，這些都成為以色列新政府成敗的關鍵。

如果能夠繼續巧妙地延續互信，他們執政路上也許可以擦出令人驚豔的火花。

但是資本主義者與社會主義者、保守派和自由派、世俗派與宗教派、穆斯林與猶太人為伍的新政府，如果他們後來各自變得身不由己，這樣的結合不無成為政治地雷陣的可能，使得執政聯盟變成以色列政治史上最畸形、最複雜而且問題重重的政府。

如果內唐亞胡徹底退出政壇，為了拉他下馬而擺出的這盤政治棋局註定將會曲終人散。如果內唐亞胡一如預期地成為國會在野領袖，則他所帶來的威脅將成為維繫新政府的黏合劑，但這也意味他對政壇的影響力恐怕會陰魂不散。