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1張圖：全美53.9%成人 完全接種疫苗

曼谷疫情可控制 美容及按摩業重新營業

中央社／曼谷13日專電
泰國政府評估曼谷疫情在可控制範圍內，14日開始放寬5種場所防疫規定。 美聯社
泰國政府評估曼谷疫情在可控制範圍內，14日開始放寬5種場所防疫規定。 美聯社

泰國政府評估曼谷疫情在可控制範圍內，明天開始放寬5種場所防疫規定，博物館和公園將對外開放，而美容診所、刺青店和美甲沙龍及按摩店可以營業，不過按摩只限於腳部按摩。

泰國從4月初爆發第三波疫情，且情勢比前兩波更嚴峻，疫情多集中在曼谷大都會區，曼谷市政府從4月26日關閉31類的商業和公共場所，這31類場所包括電影院、公園、按摩店、健身房、博物館、會展中心、遊樂園等。

曼谷市政府原先要在6月1日放寬防疫規定，讓按摩店、美容業和刺青店等商家可以再度營業，並開放公園和博物館，但泰國疫情沒有趨緩跡象，市政府的決定隨即遭總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）駁回。

經過2週，帕拉育昨天晚間在臉書宣佈，經過政府仔細的思考，各界有共識曼谷的疫情在可以控制的範圍內，且在曼谷的民眾開始接種疫苗，因此從明天開始，將開放博物館、公園、美容診所、刺青店和美甲沙龍以及按摩店營業，不過按摩只限於腳部按摩。

帕拉育指出，他必須在控制疫情和經濟發展以及人民的福祉之間取得平衡。

目前曼谷餐廳開放內用，但有人數及營業時間限制，帕拉育表示，是否要開放餐廳以及觀光景點的防疫限制，政府會持續監看疫情狀況，並在安全的時候放寬限制。

此外，經濟情勢管理中心（Centre for Economic Situation Administration）在4日通過普吉沙盒計畫，要讓接種過疫苗的國際旅客入境普吉島免隔離以拯救觀光業，不過尚未得到疫情指揮中心以及內閣會議的背書。

帕拉育在貼文中指出，內閣會議已經初步檢視過普吉沙盒計畫的內容，接下來還有一些細節要修改，接著才會再送給疫情指揮中心以及內閣會議正式通過，預計這個計畫會在7月1日上路，成為泰國其他觀光景點的示範點。

泰國今天宣佈新增2804個確診案例，其中409例來自監獄感染，曼谷地區有924人。截至今天為止，累計達19萬5909個確診病例，其中1449人死亡、康復出院15萬5414人、住院治療中4萬46人。

疫情 泰國 博物館

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