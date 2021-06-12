這國沒人敢偷打疫苗 因為接種者名單全都露

巴拉圭因疫苗數量稀少，政府在官網上公開所有已接種者名單，好讓民眾能監督是否有權貴偷打疫苗。 歐新社

某個全球新冠肺炎致死率最高之一的國家因為國內疫苗 數量稀少加上疫情 猖獗，正在採取一項新方法來對抗「疫苗貪汙」：公布所有接種者姓名。

彭博資訊報導，對巴拉圭民眾來說，如果想知道全國已接種疫苗的42.3萬人中是否有自己的朋友、鄰居，還是哪個政商權貴，只需到衛生部的網站上查詢就好。

巴拉圭衛生部網站上的公開資料庫清楚列出每位接種者的姓名、施打地點、疫苗類型，以及打過幾劑。點進去你會看到，巴國前總統魯戈（Fernando Lugo ）在5月19日打了第1劑俄羅斯Sputnik V疫苗，當地知名喜劇演員Carlitos Vera則打了印度國產疫苗Covaxin。

衛生部次長索沙（Lida Sosa）說：「這是給民眾監督的工具。許多民眾都想知道名單，並通報那些不符資格卻又打了疫苗的人。」

巴拉圭這樣的揭露資訊程度，在很多對健康隱私 權有更嚴格法律的國家會被禁止。但因為該國只擁有足夠全國7%人口完整接種數量的疫苗，又有根深蒂固的貪腐文化，當地民眾廣泛擔心會有人插隊接種疫苗；巴拉圭在國際透明組織2020年的清廉印象指數中排名南美洲倒數第二。

全球這類高級政府官員和政治人物利用自身影響力偷打疫苗的「VIP接種疫苗醜聞」，也已在阿根廷、祕魯、黎巴嫩、西班牙和菲律賓等國鬧得沸沸揚揚。

索沙表示，巴拉圭民眾在接種疫苗後仍能要求不被列入公開名單，但至今為止還沒有人要求匿名。