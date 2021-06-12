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1張圖：全美53.6%成人 完全接種疫苗

台新冠增26死 本土確診250例 死亡數未見下降

這國沒人敢偷打疫苗 因為接種者名單全都露

編譯易起宇／綜合外電
巴拉圭因疫苗數量稀少，政府在官網上公開所有已接種者名單，好讓民眾能監督是否有權貴偷打疫苗。 歐新社
巴拉圭因疫苗數量稀少，政府在官網上公開所有已接種者名單，好讓民眾能監督是否有權貴偷打疫苗。 歐新社

某個全球新冠肺炎致死率最高之一的國家因為國內疫苗數量稀少加上疫情猖獗，正在採取一項新方法來對抗「疫苗貪汙」：公布所有接種者姓名。

彭博資訊報導，對巴拉圭民眾來說，如果想知道全國已接種疫苗的42.3萬人中是否有自己的朋友、鄰居，還是哪個政商權貴，只需到衛生部的網站上查詢就好。

巴拉圭衛生部網站上的公開資料庫清楚列出每位接種者的姓名、施打地點、疫苗類型，以及打過幾劑。點進去你會看到，巴國前總統魯戈（Fernando Lugo ）在5月19日打了第1劑俄羅斯Sputnik V疫苗，當地知名喜劇演員Carlitos Vera則打了印度國產疫苗Covaxin。

衛生部次長索沙（Lida Sosa）說：「這是給民眾監督的工具。許多民眾都想知道名單，並通報那些不符資格卻又打了疫苗的人。」

巴拉圭這樣的揭露資訊程度，在很多對健康隱私權有更嚴格法律的國家會被禁止。但因為該國只擁有足夠全國7%人口完整接種數量的疫苗，又有根深蒂固的貪腐文化，當地民眾廣泛擔心會有人插隊接種疫苗；巴拉圭在國際透明組織2020年的清廉印象指數中排名南美洲倒數第二。

全球這類高級政府官員和政治人物利用自身影響力偷打疫苗的「VIP接種疫苗醜聞」，也已在阿根廷、祕魯、黎巴嫩、西班牙和菲律賓等國鬧得沸沸揚揚。

索沙表示，巴拉圭民眾在接種疫苗後仍能要求不被列入公開名單，但至今為止還沒有人要求匿名。

疫苗 疫情 隱私

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