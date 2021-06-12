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台新冠增26死 本土確診250例 死亡數未見下降

中國南方塞港效應 已有貨輪臨時決定不停新加坡

編譯黃淑玲／綜合外電
新加坡港貨櫃碼頭。 歐新社
新加坡港貨櫃碼頭。 歐新社

中國南方幾個港口嚴重塞港，再度打亂全球海運秩序，成本恐怕又要上漲；現在效應影響到新加坡港，已開始有船隻決定跳過新加坡港不停靠，來因應在中國南部港口塞船耗掉的時間。

中國南部港口最近因為爆發新一波新冠疫情，港口作業延誤，發生壅塞情況。彭博資訊報導，中遠海運（Cosco）營運的一艘貨輪因為在中國港口有所延誤，這個月將不停靠原本排定要停的新加坡港。另一艘達飛海運（CMA CGM）下個月航向中國的貨輪，也決定不進新加坡港這個東南亞轉運中心。

供應鏈情報公司project44行銷副總裁Josh Brazil說：「延誤已形成中國境內運費飆升的壓力，因為廠商出口需求增加但貨櫃卻不足。高漲的運輸成本是增添全球通膨威脅又一因素。」

廣東深圳區的鹽田港因新冠疫情，導致港口作業延誤，塞港的效應已先擴散到鄰近的蛇口與南沙碼頭。

Drewry船運諮詢公司貨櫃船研究主管Simon Heaney指出，深圳鹽田的疫情爆發已經推升全球的即期貨運運價，過去三周，Drewry世界貨櫃運價指數（WCI）已經上升10%，「我們預期進入第3季旺季時，運價勢必還會再攀高。」

新加坡PSA國際港務集團回應彭博採訪時表示，預期中國南方港口塞港會影響船隻到達新加坡港的時間，但來到PSA碼頭後的作業，不會延誤。

中國 新加坡 疫情

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