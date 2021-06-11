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拚大選 梅克爾接班人找歐洲銷量最佳小報前總編助陣

編譯周辰陽／即時報導
左起德國「畫報」現任總編輯瑞切特、前總編輯科赫、德國總理梅克爾與另一位「畫報」前總編輯德克曼，攝於2016年。其中，科赫已在近日被CDU黨魁拉謝特雇為大選公關主任。路透
左起德國「畫報」現任總編輯瑞切特、前總編輯科赫、德國總理梅克爾與另一位「畫報」前總編輯德克曼，攝於2016年。其中，科赫已在近日被CDU黨魁拉謝特雇為大選公關主任。路透

德國9月將舉行聯邦議會選舉，現任總理梅克爾的基督教民主黨（CDU）近日重回民調榜首，黨魁拉謝特（Armin Laschet）的支持率也有所改善，但他的媒體表現依舊是軟肋。泰晤士報報導，拉謝特已雇請歐洲發行量最大的小報「畫報」（Bild）前總編輯科赫（Tanit Koch）擔任大選公關主任，希望可以改善公眾形象。

科赫是一位「彬彬有禮又內向」的人物，曾在愛爾蘭都柏林上過寄宿學校，因此能說流利英語。2005年進入阿克塞爾．斯普林格集團（Axel Springer）體系，先成為長期擔任「畫報」總編輯的德克曼（Kai Diekmann）門徒，接著快速竄升，於2016年接下德克曼的棒子，當上「畫報」的總編輯。

科赫任內曾惹出幾場爭議，最有名的就是挑戰德國傳媒不報罪犯族裔與宗教背景的慣例。但她擔任「畫報」總編輯的時間只有2年，隨後就在權力鬥爭中輸給現任總編輯瑞切特（Julian Reichelt）。

報導指出，拉謝特的新聞報導常常不討好，電視上的表現也沒有說服力，科赫則在電視台與紙媒都有過工作經驗，還是「畫報」史上唯一女總編輯，由她負責把60歲的拉謝特塑造成候任國家領導人，被外界認為是一個精明選擇。但CDU對社群媒體的運用常被批評過時與笨拙，如何進行大改造將會是她的一大挑戰。

德國基督教民主黨黨魁兼總理候選人拉謝特，攝於7日。拉謝特的新聞報導常常不討好，電...
德國基督教民主黨黨魁兼總理候選人拉謝特，攝於7日。拉謝特的新聞報導常常不討好，電視上的表現也沒有說服力，近日則雇用「畫報」前總編輯科赫擔任大選公關主任。路透

德國 社群媒體 民調

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