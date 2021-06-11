致命「猴痘病毒」入侵？英國威爾士爆2例感染

「猴痘」這類罕見病毒會導致類似流感的症狀，此外還會有皮膚起水泡等，是由猴子、老鼠、松鼠和其他小型哺乳動物傳播的病毒引起，可以通過皮膚接觸、咳嗽和打噴嚏以及接觸任何受汙染的衣服或床上用品在人與人之間傳播。取材自推特

英國 威爾士近日出現2起感染「猴痘病毒」（Ｍonkeypox）案例，由於該病毒具致命性，衛生大臣漢考克（Matt Hancock）也已經向國會報告此病毒的出現。

威爾士公共衛生部證實發現2例外來的猴痘確診案例，2名患者是來自北威爾士的同一個家庭，但官方並未透露有關年齡或性別的詳細信息，目前已知的只有其中一名患者仍在醫院接受治療，衛生官員也沒有透露這對夫婦在哪個國家感染此病毒，不過猴痘病毒主要在中非和西非出現，據悉，患者在5月初被感染。

衛生大臣漢考克將猴痘病毒的情況描述為「正常」，並堅稱自己「一直在處理這類疫情 」，但他沒有詳細說明目前有多少患者被感染，亦或是該病毒是否與新冠疫情一樣已經在英國開始傳播。

「猴痘」這類罕見病毒會導致類似流感 的症狀，此外還會有皮膚起水泡等，是由猴子、老鼠、松鼠和其他小型哺乳動物傳播的病毒引起，可以通過皮膚接觸、咳嗽和打噴嚏以及接觸任何受汙染的衣服或床上用品在人與人之間傳播，然而根據研究，猴痘在人與人之間的傳播並不常見，而且該病毒也不像新冠肺炎那樣容易傳播。

根據世界衛生組織（WHO）的數據顯示，多達10%的猴痘患者會死亡，並且大多數死於該病毒的人較容易發生在較年輕的群體中。