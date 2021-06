搶先歐美人逾千年 研究：南極洲最早由毛利人發現

歷史學家和科學家過去長期都認為南極洲是由歐洲或美國人發現,但最新研究指出,紐西蘭的毛利人可能才是「南極洲的發現者」,時間點更比歐美人早超過1000年。美聯社

歷史學家和科學家過去長期都認為南極洲是由歐洲或美國 人發現,但最新研究指出,紐西蘭的毛利人可能才是「南極洲的發現者」,時間點更比歐美人早超過1000年。

「紐西蘭皇家 研究學會期刊」(Journal of the Royal Society of NewZealand)本週刊登一篇最新研究,指毛利人航行到南極洲可追溯至7世紀,比俄羅斯探險隊1820年確認目睹南極洲及隔年美國探險家首次留下足跡早上超過1000年。

研究是透過毛利社群 內流傳的口述傳統及敘事進行,還發現大量非傳統學術或商業手法完成的「灰色文獻」,保育生物學家威西(Priscilla Wehi)指出「當把這些資訊全部統合起來,結論就相當明瞭,他們與南極洲有非常久遠的連結,以不同角色、方式參與了南極洲的歷史」。

根據傳說記載指出,7世紀毛利族人航海家威特蘭吉奧拉(Hui Te Rangiora)和他的航海人員當時離開紐西蘭後,曾一路往南長途航行;他們很可能就是首批進入南極洲水域,甚至踏足南極洲陸地的人類。威特蘭吉奧拉的航海事跡,曾經被一名紐西蘭測量師兼民族學家史密斯(Stephenson Percy Smith)於19世紀發表的文獻中提及。

研究團隊認為,史密斯轉述威特蘭吉奧拉航海見聞的內容,是提到了次南極區域(緊鄰於南極洲的北面)上的動、植物和地理環境;其中所謂水中的「秀麗長髮」,應該就是生長於南冰洋的公牛海帶(bull-kelp)。

研究團隊相信,人類踏入南極洲及其海域,是毛利族人的傳統航海活動開始,然後在最近數百年出現歐洲人所領導的航海探險、現代科學探勘和捕魚等。