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搶先歐美人逾千年 研究：南極洲最早由毛利人發現

編譯張君堯／即時報導
歷史學家和科學家過去長期都認為南極洲是由歐洲或美國人發現，但最新研究指出，紐西蘭的毛利人可能才是「南極洲的發現者」，時間點更比歐美人早超過1000年。美聯社
歷史學家和科學家過去長期都認為南極洲是由歐洲或美國人發現，但最新研究指出，紐西蘭的毛利人可能才是「南極洲的發現者」，時間點更比歐美人早超過1000年。美聯社

歷史學家和科學家過去長期都認為南極洲是由歐洲或美國人發現，但最新研究指出，紐西蘭的毛利人可能才是「南極洲的發現者」，時間點更比歐美人早超過1000年。

「紐西蘭皇家研究學會期刊」（Journal of the Royal Society of NewZealand）本週刊登一篇最新研究，指毛利人航行到南極洲可追溯至7世紀，比俄羅斯探險隊1820年確認目睹南極洲及隔年美國探險家首次留下足跡早上超過1000年。

研究是透過毛利社群內流傳的口述傳統及敘事進行，還發現大量非傳統學術或商業手法完成的「灰色文獻」，保育生物學家威西（Priscilla Wehi）指出「當把這些資訊全部統合起來，結論就相當明瞭，他們與南極洲有非常久遠的連結，以不同角色、方式參與了南極洲的歷史」。

根據傳說記載指出，7世紀毛利族人航海家威特蘭吉奧拉（Hui Te Rangiora）和他的航海人員當時離開紐西蘭後，曾一路往南長途航行；他們很可能就是首批進入南極洲水域，甚至踏足南極洲陸地的人類。威特蘭吉奧拉的航海事跡，曾經被一名紐西蘭測量師兼民族學家史密斯（Stephenson Percy Smith）於19世紀發表的文獻中提及。

研究團隊認為，史密斯轉述威特蘭吉奧拉航海見聞的內容，是提到了次南極區域（緊鄰於南極洲的北面）上的動、植物和地理環境；其中所謂水中的「秀麗長髮」，應該就是生長於南冰洋的公牛海帶（bull-kelp）。

研究團隊相信，人類踏入南極洲及其海域，是毛利族人的傳統航海活動開始，然後在最近數百年出現歐洲人所領導的航海探險、現代科學探勘和捕魚等。

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