澳洲防長：澳中不會加深軍事合作 樂見更多美軍進駐

澳洲 國防部長杜登（Peter Dutton）指澳洲不會和中國 建立深厚的軍事合作連繫；他又表示，希望與盟友美國 加強軍事合作，而且樂見更多美軍進駐澳洲。

「雪梨晨驅報」（Sydney Morning Herald）及墨爾本「世紀報」（The Age）網站今晚同時刊登報導，杜登（Peter Dutton）今天出席澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute）一場會議中發表演說。

在談到印太地區安全問題時，杜登強調澳洲和美國歷來都是軍事合作伙伴；而澳洲和中國是不會建立同樣深厚的軍事合作連繫。杜登說：「毫無疑問，這是中國要面對的問題；這是我們（澳洲）的立場和歷史現實。」

杜登表示：「我們致力尋求與中國建立有建設性的關係，但我們不接受違法行為，我們不接受我們的選舉受到干預，我們不接受有人透過民主或非民主的程序來實行干預，我們渴求區域和平，我們會持續為此而努力。」

杜登提到，美軍可能會加派軍力進駐澳洲；他認為這是符合澳洲和美國的國家安全利益。

根據澳洲國防部網站資料，美國陸戰隊輪駐達爾文部隊（MRF-D）從2012年起在澳洲北領地接受乾旱地形訓練；從2012年的200人，到2019年已多達2500人。

澳洲廣播公司（ABC）今天報導，杜登在澳洲戰略政策研究所的會議中提到，未來可能會有美國軍艦駐守於澳洲西澳州首府柏斯市附近的斯特林皇家澳洲軍港（HMAS Stirling）。

「雪梨晨驅報」及「世紀報」報導提到，杜登在會議中一度被問及，全球是否正邁向民主和獨裁兩大陣營對壘的戰爭局面；杜登說：「我想是的。」

杜登指歐洲國家、北約、日本、印度和加拿大等國家，已對印太地區有著「清晰的焦點」（sharpened focus）和「覺醒」（awakening）。

杜登重申，澳洲捍衛「民主的價值、言論自由，以及其他我們（澳洲）擁護的價值」，並指這樣的立場將不會改變。

杜登又指出，印太地區已進入自二次世界大戰以來最為複雜和難以預測的時期；他認為這是由於中國和美國陷入激烈戰略競爭、新的破壞性科技（disruptive technologies）出現，以及有些國家經常採取「灰色地帶」（grey zone）式滋擾行為所致。

杜登批評，印太地區內有些國家的行為是在破壞區域和平；因此，「和過往相比，軍事衝突的可能性已變得不再遙遠」。