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法國男搧總統耳光 自述「想都沒想」 最高判3年

中央社法國瓦倫斯10日綜合外電報導
法國總統馬克宏日前遭民眾掌摑，動手的男子今天首度出庭。(美聯社)
法國總統馬克宏日前遭民眾掌摑，動手的男子今天首度出庭。(美聯社)

法國總統馬克宏日前遭民眾掌摑，動手的男子今天首度出庭，他表示，自己「不加思索」就出手，這位28歲熱衷中世紀史的歷史迷，最高可被判3年有期徒刑。

自8日動手後被關押至今的塔雷爾（Damien Tarel）今天現身法國南部城鎮瓦倫斯（Valence）地方法院，一般預料，他將因襲擊公眾人物的罪名而被判刑。

雖然法院將綜合考量被告沒有前科及犯後表現的悔意斟酌量刑，不過這項罪名罪高可判處有期徒刑3年並科罰金4萬5000歐元（約5萬4700美元）。

檢方昨天晚間發表聲明說：「他坦承他率性而為，並且『想都沒想』就打了，以表達他的惱怒。」

友人眼中向來內向且寡言的塔雷爾告訴承辦此案的調查員說，他同情反政府的「黃背心」抗議群眾，政治立場傾向於右派/極右派，但並未加入任何政黨。

這位留著長髮住在聖瓦利耶村（Saint-Vallier）的村民沒有固定職業，熱衷中世紀歷史和武術，當他甩馬克宏（Emmanuel Macron）巴掌時，還高喊著古時後效忠皇室的口號。

檢方說，他的朋友亞瑟 C.（Arthur C.）因拍攝塔雷爾打耳光當場被捕，但是不予起訴。

影片來源：YouTube 德國之聲

馬克宏

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