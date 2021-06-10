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英女王獲贈新品種玫瑰 以亡夫為名紀念百歲誕辰

中央社倫敦10日綜合外電報導
10日是英國已故菲立普親王百歲冥誕，女王伊麗莎白二世(左)獲贈一株以亡夫為名的玫瑰花，紀念夫婿100歲誕辰。(美聯社)
10日是英國已故菲立普親王百歲冥誕，女王伊麗莎白二世(左)獲贈一株以亡夫為名的玫瑰花，紀念夫婿100歲誕辰。(美聯社)

10日是英國已故菲立普親王（Prince Philip）百歲冥誕，白金漢宮表示，女王伊麗莎白二世（Elizabeth II）獲贈一株以亡夫為名的玫瑰花，紀念夫婿100歲誕辰。

路透社報導，愛丁堡公爵（Duke of Edinburgh）菲立普親王4月9日撒手人寰，離他100歲生日只差兩個月。菲立普親王與現年95歲的女王結縭超過70載。

白金漢宮說，女王上週獲贈的玫瑰花是新培育出來的品種，外觀呈深粉紅色，以愛丁堡公爵為名，別具紀念意義。

這株玫瑰隨後被種在倫敦西郊的溫莎城堡（Windsor Castle）東陽台花園（East Terrace Garden）。自2019冠狀病毒疾病（COVID-19）爆發以來，女王大多待在溫莎城堡，這裡也是菲立普親王與世長辭的地方。

英國皇家園藝學會（Royal Horticultural Society）主席魏德（Keith Weed）說：「儘管令人極為悲傷，還是很高興能將愛丁堡公爵玫瑰送給女王陛下，紀念（菲立普親王）100歲誕辰和他非凡的一生。」

每朵玫瑰售出所得的專利權利金，將流向愛丁堡公爵獎生活遺產基金（Duke of Edinburgh Award Living Legacy Fund），為需要支持的年輕人提供幫助。菲立普親王設立的這個基金會，如今已在全球130多個國家/地區運作。

菲立普親王 英國 皇家

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