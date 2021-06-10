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金正恩神隱一個月變瘦？南韓媒體：手上33萬名錶更緊了

編譯徐榆涵／綜合報導
外媒發現，睽違一個月沒露面的金正恩好像瘦了不少，最有力的證據就是他手上戴的價值約1.2萬美元瑞士IWC萬國錶扣得更緊了。（美聯社）
外媒發現，睽違一個月沒露面的金正恩好像瘦了不少，最有力的證據就是他手上戴的價值約1.2萬美元瑞士IWC萬國錶扣得更緊了。（美聯社）

北韓領導人金正恩的身體狀況一直備受外界關注，官媒8日發布金正恩難得亮相的畫面，外媒發現，睽違一個月沒露面的金正恩好像瘦了不少，最有力的證據就是他手上戴的價值約1.2萬美元瑞士IWC萬國錶扣得更緊了。

南韓媒體NK News報導指出，在北韓官方媒體發布的最新照片中，金正恩經常配戴、價值約1.2萬美元的萬國柏濤菲諾腕表扣得更緊了一些，且身形明顯變瘦，雙下巴也減了不少，步態也較為輕盈。

目前無法判斷他是因為生病導致體重變輕，還是出於健康理由自行減肥。

情報機構向來很關注金正恩的體重，以此判斷北韓政權是否穩固，尤其是金正恩家族有心臟病史。南韓情報機構去年11月對議員們表示，金正恩體重估計為140公斤，2011年上台以來胖了大約50公斤。

NK News資深分析記者Colin Zwirko表示，「外國情報機構想知道金正恩的健康狀況是否夠健康，以至於能夠長期擔任領導人」，「幕後情況如何？如果他不健康，由於北韓擁有核武，這又會如何影響地區安全？」。

去年金正恩整整20天沒有露面，錯過了已故祖父和北韓建國領導人金日成的誕辰慶典，他的健康成為了全球關注的話題。當時關注北韓動態的南韓媒體Daily NK報導稱，金正恩接受「心血管手術」，他後來露面後，NK News就以他手腕上的一個記號來印證此推論。

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