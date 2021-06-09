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馬克宏被甩巴掌 嫌犯家中竟搜出武器及「希特勒文本」

編譯張君堯／綜合報導
法國總統馬克宏8日到東南部一個小鎮視察時，被28歲青年塔雷爾（紅圈）趁隙打了一記耳光。據報導，調查人員在塔雷爾共犯亞瑟．C住處搜出多件武器與一本希特勒的反猶自傳《我的奮鬥》。（路透）
法國總統馬克宏8日到東南部一個小鎮視察時，被28歲青年塔雷爾（紅圈）趁隙打了一記耳光。據報導，調查人員在塔雷爾共犯亞瑟．C住處搜出多件武器與一本希特勒的反猶自傳《我的奮鬥》。（路透）

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）8日訪問德龍省（Drôme），在向圍欄外的民眾打招呼時，被一名男子甩了一巴掌，調查人員隨後在被拘留的2名嫌疑人之一的家中，發現武器和希特勒的反猶太文本「我的奮鬥」（Mein Kampf）的影本，似乎為其粉絲。

馬克宏9日訪問法國東南部的德龍省，與當地餐飲業者和學生討論在疫情之後如何恢復正常生活。事發當時，馬克宏走向金屬圍欄外的一群支持者打招呼，卻突然被甩了一巴掌。馬克宏當時伸手和該名男子打招呼，但對方突然高喊「打倒馬克宏」（A Bas La Macronie）以及法國君主制度時期的軍隊口號「Montjoie Saint Denis」，隨後甩了馬克宏一巴掌。

根據警方透露，嫌犯為28歲的塔雷爾（Damien Tarel），他和另一名男子亞瑟．C（Arthur C）10日被警方拘留，調查人員隨後對其住家進行搜索，並在負責拍攝影片的亞瑟．C家中發現一把劍、一把匕首和一把合法擁有的步槍，此外，一本希特勒的反猶太文本「我的奮鬥」（Mein Kampf)）的影本也被發現。

至於塔雷爾的社群帳號則顯示他相當關注極右翼和君主主義團體，還管理一家專注於歐洲歷史武術練習的俱樂部，包括傳統劍術，更創立了一個名為「方桌騎士」棋盤遊戲俱樂部。塔雷爾的友人拉涅斯（Aurélien Laniece）指出自己所熟知的塔雷爾是一個「正派的人」、願意幫助鄰居，並將自己熱衷的事物分享給鄰居。

警方消息人士也透露，塔雷爾接受偵訊時，無法解釋他為什麼要呼馬克宏巴掌，還指他表達出「混雜意識形態」（"ideological stew"），又稱塔雷爾與亞瑟．C當時喝醉了，兩人更活在社會邊緣的中世紀懷舊風情與電玩「平行世界」。

被攻擊的幾個小時後，馬克宏在接受當地報紙訪問時做出回應並淡化整件事，稱「一切都沒事」，他認為這是單一事件，強調「不應讓這件事占據其他更重要議題的討論空間」，馬克宏認為一個國家不應讓少數的暴力分子成為公眾討論的焦點，也強調這起意外不會阻止他接觸大眾。

法國總統馬克宏8日訪問德龍省，在向圍欄外的民眾打招呼時，被一名男子甩了一巴掌，調...
法國總統馬克宏8日訪問德龍省，在向圍欄外的民眾打招呼時，被一名男子甩了一巴掌，調查人員隨後在被拘留的2名嫌疑人之一的家中，發現武器和希特勒的反猶太文本「我的奮鬥」的影本，似乎為其粉絲。（路透）

馬克宏 猶太 社群

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