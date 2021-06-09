日澳關切新疆人權遭侵犯 籲速允獨立觀察員進入
日本與澳洲今天舉行外交及國防部長級會談，會後發表聯合聲明，對中國新疆維吾爾人和其他穆斯林少數民族人權遭受侵犯的消息表達「嚴正關切」。北京則反駁說這是惡意汙衊。
路透社報導，一些西方國家呼籲調查中國在新疆作為是否構成種族滅絕，這種呼聲越來越強。包括美國及英國、加拿大等國國會，已將中國在新疆實施的政策稱為形同種族滅絕。
日本外務大臣茂木敏充和防衛大臣岸信夫，與澳洲外交部長潘恩（Marise Payne）和國防部長杜登（Peter Dutton），今天透過視訊召開所謂雙邊「2加2會談」。
會後聯合聲明表示：「關於有報導指出，新疆維吾爾人和其他穆斯林少數民族的人權遭受侵犯，我們雙方皆嚴正關切。」
聲明還說：「我們呼籲中國應緊急允許獨立國際觀察人員進入新疆，包括聯合國人權事務高級專員（UN High Commissioner for Human Rights），並讓他們有充分且不受侷限的觀察權限。」
除此之外，日澳聯合聲明並「強調台灣海峽和平與穩定的重要性，促使和平解決兩岸問題」。另考量到中國在東海及南海活動頻繁，日澳也將在海洋安全保障方面強化彼此合作關係。
中國外交部發言人汪文斌在例行記者會上則回應表示，中國強烈反對日本和澳洲渲染中國威脅論及惡意污衊中國。北京敦促各方停止干預中國內政及破壞地區和平穩定。
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