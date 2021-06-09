日澳關切新疆人權遭侵犯 籲速允獨立觀察員進入

日本外務大臣茂木敏充(右二)和防衛大臣岸信夫(右一)，與澳洲外交部長潘恩（Marise Payne，螢幕中，左）和國防部長杜登（Peter Dutton，螢幕中，右），今天透過視訊召開所謂雙邊「2加2會談」。美聯社

日本與澳洲 今天舉行外交及國防部長級會談，會後發表聯合聲明，對中國新疆 維吾爾人和其他穆斯林少數民族人權遭受侵犯的消息表達「嚴正關切」。北京則反駁說這是惡意汙衊。

路透社報導，一些西方國家呼籲調查中國在新疆作為是否構成種族滅絕，這種呼聲越來越強。包括美國及英國、加拿大等國國會，已將中國在新疆實施的政策稱為形同種族滅絕。

日本外務大臣茂木敏充和防衛大臣岸信夫，與澳洲外交部長潘恩（Marise Payne）和國防部長杜登（Peter Dutton），今天透過視訊召開所謂雙邊「2加2會談」。

會後聯合聲明表示：「關於有報導指出，新疆維吾爾人和其他穆斯林少數民族的人權遭受侵犯，我們雙方皆嚴正關切。」

聲明還說：「我們呼籲中國應緊急允許獨立國際觀察人員進入新疆，包括聯合國人權事務高級專員（UN High Commissioner for Human Rights），並讓他們有充分且不受侷限的觀察權限。」

除此之外，日澳聯合聲明並「強調台灣海峽和平與穩定的重要性，促使和平解決兩岸問題」。另考量到中國在東海及南海活動頻繁，日澳也將在海洋安全保障方面強化彼此合作關係。

中國外交部發言人汪文斌在例行記者會上則回應表示，中國強烈反對日本和澳洲渲染中國威脅論及惡意污衊中國。北京敦促各方停止干預中國內政及破壞地區和平穩定。