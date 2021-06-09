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9年前雲南礦坑肺炎病例 或為COVID疫源調查關鍵

印度首宗動物染新冠死亡 28頭象預防性採檢

中央社印度孔巴托9日綜合外電報導

印度本月稍早傳出首宗動物死於COVID-19案例，死亡的是南部城市清奈動物園裡一隻稀有亞洲獅。印度官員今天表示，為安全起見，已對同省一座森林保育區內28頭大象採檢。

印度媒體報導，位在坦米爾那都省（Tamil Nadu）清奈市（Chennai）的一座動物園本月初有隻9歲亞洲母獅死亡，據信是印度已知首宗動物死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）案例。

清奈當地「新印度快報」（The New Indian Express）上週報導，這座動物園共有9隻獅子染疫，除了死亡的母獅，另有2隻獅子病況危急。

坦米爾那都省南部穆杜瑪萊老虎保育區（Mudumalai Tiger Reserve）一名森林管理員告訴法新社：「萬達魯爾動物園（Vandalur Zoo）發生獅子確診後，我們被要求替營區裡的大象進行採檢，這是預防措施。」

包含2頭小象，共有28頭象昨天接受鼻腔和肛門採檢，檢體已送往印度北方省（Uttar Pradesh）的印度獸醫研究所（Indian Veterinary Research Institute）進行化驗，預計一週後就能接獲結果。

根據保育區提供的影片，這些大象的訓練員將象鼻舉起，從其中一個鼻孔採集檢體。管理員說：「這些動物並未出現症狀，採檢只是為了預防。」

印度 動物園

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