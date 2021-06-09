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Delta變種病毒感染力太強 入侵新加坡成主要病毒株

編譯張君堯／即時報導
新加坡的新冠病毒基因序列分析結果顯示，該國主要的病毒株為破壞力更強的Delta變種病毒，凸顯該變種病毒的高度傳染性，Delta病毒自在印度首次發現以來已在全球範圍內急速擴散。Getty Images
新加坡的新冠病毒基因序列分析結果顯示，該國主要的病毒株為破壞力更強的Delta變種病毒，凸顯該變種病毒的高度傳染性，Delta病毒自在印度首次發現以來已在全球範圍內急速擴散。Getty Images

新加坡的新冠病毒基因序列分析結果顯示，該國主要的病毒株為破壞力更強的Delta變種病毒，凸顯該變種病毒的高度傳染性，Delta病毒自在印度首次發現以來已在全球範圍內急速擴散。

新加坡針對每個確診案例進行病毒基因序列分析，星國衛生部表示，截至5月31日的確診案例中，已發現449例是由變種病毒引起，其中就有428例是Delta變種病毒株感染。新加坡衛生部發言人8日回答記者提問時表示「目前的理解是包括Delta病毒在內的變種『更具傳播性』，研究團隊也正著手更全面地了解這些變種病毒，未來將隨著資訊增加、調整應對策略」。

Delta病毒是目前為止最具傳染力的變種病毒，原本在印度肆虐，但過去6個月漫延到60多個國家，如今在澳洲墨爾本、中國廣州都出現確診病例。根據彭博資訊報導，感染 Delta 變種病毒病況可能更嚴重，原先新冠病患不常見的症狀如聽力障礙、嚴重胃部不適和血栓引發壞疽等都開始在Delta變種確診個案發現，從英格蘭、蘇格蘭的早期證據也表明，其住院風險更高。

新加坡對與Delta變種病毒相關的傳播做出積極反應，4月份便立即禁止來自印度的遊客入境，並延長政府指定設施的隔離期，同時將群聚限制在2人以內，5月更直接禁止餐廳內用以減緩傳播速度。

變種病毒 新加坡 印度

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