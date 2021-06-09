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牛津大學生講政治正確 竟表決撤下女王肖像

編譯周辰陽／即時報導
英國伊莉莎白二世女王5月11日到上議院，準備主持國會開議大典。牛津大學莫德林學院一群學生以她「代表近來的殖民史」，可能造成部分人士感覺「不受歡迎」為由，將她的一幅肖像從學院中央交誼室撤下。(路透)
英國伊莉莎白二世女王5月11日到上議院，準備主持國會開議大典。牛津大學莫德林學院一群學生以她「代表近來的殖民史」，可能造成部分人士感覺「不受歡迎」為由，將她的一幅肖像從學院中央交誼室撤下。(路透)

英國牛津大學莫德林學院（Magdalen College）的一群學生日前投票通過，以伊莉莎白二世女王「代表近來的殖民史」，可能造成部分人士感覺「不受歡迎」為由，將她的一幅肖像從學院中央交誼室（Middle Common Room）撤下，讓教育大臣威廉森（Gavin Williamson）痛批「荒謬」。

泰晤士報與每日郵報報導，莫德林學院創立於1458年，也是牛津大學最富有與最傳統的學院之一，知名校友包括王爾德、《納尼亞傳奇》作者C．S．路易斯與多位政治人物，女王本人更在學院創立550周年的2008年親自來訪。

惹出此次風波的中央交誼室成員是莫德林學院研究生，委員會以絕大多數通過撤下女王1952年一張相片製成的彩色肖像。根據會議記錄，儘管意見有些分歧，委員會仍決定「對部分學生來說，君王與英國君主制的描述代表近來的殖民史」。一位學生更發言指出，「愛國主義與殖民主義並非真的可分離」。

中央交誼室委員會主席卡茲曼（Matthew Katzman）表示，被撤下的女王肖像已被安全地保管起來。他說，委員會表決通過採取行動前，曾針對中央交誼室的宗旨有過一番討論，決議「對於所有成員來說，無論背景、人口狀況與觀點，這間交誼室都應是一個熱情好客的中立場所」。

委員會現在將探詢更換新的肖像，目標是「其他有影響力與鼓舞人心的人物」，但強調此舉不「等同向女王發表聲明」。

莫德林學院中央交誼室的決定立刻引發反彈，院長羅斯（Dinah Rose）強調該院中央交誼室是研究生組織，不代表學院，但「他們選擇如何裝飾他們的房間是他們的事」，她則支持「言論自由與政治辯論」的權力。威廉森則批評，牛津大學學生移走女王照片簡直荒謬，「在她的漫長統治中，女王不懈地致力在全世界推廣寬容、包容與尊重的英國價值」。

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