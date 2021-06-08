美調降111國旅遊風險等級 日本降級、台灣維持低風險

美國疾病控制與預防中心官方網站於7日做出更新，調降111個國家與地區的「旅遊健康建議等級」。(Getty Images)

美國疾病管制與預防中心（CDC ）官方網站7日做出更新，調降111個國家與地區的「旅遊健康建議等級」，包括上月24日提升至第四級「切勿前往」的日本 也在此波調降中、被降至第三級，並將南韓從第二級降至最低風險的第一級，至於台灣的旅遊健康建議等級則未在此次大更動中改變，仍維持在最低的第一級。

路透報導，美國CDC在官網提到「旅遊健康建議的判別標準已做出更新」，藉此能將新冠疫情嚴重的國家以及疫情持續但受控的國家做出「清楚區分」。以第四級（極高風險）為例，美國CDC將標準從每10萬人100例上調至500例，至於有許多國家的級數較低，則是因為判別標準已有變化、或者疫情控制得宜。

此波更新中，美國CDC將61個國家從最高第四級調降至第三級（高風險），除日本以外，包括法國、厄瓜多、菲律賓、南非、加拿大、墨西哥、俄羅斯、西班牙、瑞士、土耳其、烏克蘭、洪都拉斯、匈牙利、義大利、印尼、約旦、利比亞、巴拿馬、波蘭、丹麥和馬來西亞等。美國CDC的第三級旅遊健康建議中，建議美國旅客在旅行前須完全接種疫苗，未接種的旅客則是應避免前往該國進行不必要的旅行。

美國CDC指出，另外有50個國家和地區已被調降至第二級或第一級，疫情風險排名最低的國家包括新加坡、以色列、南韓、冰島、貝里斯和阿爾巴尼亞。而根據官網列出的各國旅遊健康建議等級顯示，台灣的旅遊健康建議等級則未在此波更動中調整，仍維持在最低的第一級（低風險）。

截至8日為止，美國國務院也已經調降包括日本在內的85國的旅遊警示，日本被降至第三級，呼籲美國公民 前往日本旅遊時「三思而行」，而在國務院的旅遊警示清單中，台灣的旅遊警示則是自4月21日就維持在第三級。