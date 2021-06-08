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疫情肆虐缺乏管控 巴西淪兒童死亡率第2高國家

中央社╱聖保羅8日專電
根據統計，巴西在新冠病毒兒童受害者的悲慘排名中排名第2，僅次於秘魯。(歐新社)
根據統計，巴西在新冠病毒兒童受害者的悲慘排名中排名第2，僅次於秘魯。(歐新社)

根據巴西「聖保羅州報」（Estadão）編製的流感監測信息系統（Sivep -Gripe）數據指出，至5月中旬，巴西有948名0至9歲的兒童死於新冠病毒疾病。

根據流感監測信息系統，由於沒有保護兒童的政策，沒有控制疫情和有效關閉學校，巴西在新冠病毒兒童受害者的悲慘排名中排名第2，僅次於秘魯。

自去年大流行以來，巴西每百萬0至9歲的兒童中，有32人死於新冠病毒；秘魯每百萬0至9歲的兒童中，有41人死於新冠病毒；而鄰國阿根廷和哥倫比亞則分別有12人和13人死於新冠病毒。

流感監測信息系統分析了每百萬居民至少有1000人死亡、人口超過2000萬的11個國家。

系統數據指出，歐洲與美洲國家情況完全不同。例如英國和法國分別只有4名0至9歲的兒童死於新冠病毒，死亡率相當於每百萬0至9歲的兒童中有0.5人死亡。

歐洲大陸兒童死亡人數最多的是西班牙，每百萬0至9歲的兒童中，有3人死於新冠病毒，是巴西指數的1/10。

●停課一年 教學結構沒調整

巴西政府在教育目標及方向上缺乏協調是專家們的主要批評之一。自去年大流行以來，巴西學校幾乎都停課，一年多後，在調整教學結構方面仍然沒有投資，而英國等國家已經啟動國家教育支助方案，以扭轉新冠疫情造成的損失。

巴西聖埃斯皮里圖聯邦大學傳染病專家馬西爾（Ethel Maciel）批評教育部在疫情期間像是消失了，應該投資於學校結構的預算削減，同時缺乏指導學校開放和關閉的標準。

因為沒有規律的上課，沒有政府發給的緊急援助金幫助支付家庭開支，且隨著經濟活動的恢復，父母不得不外出工作的兒童，他們的身心更容易受到傷害。

非營利全球衛生組織「衛健策略」（Vital Strategies）的流行病學家馬林赫（Fátima Marinho）認為，兒童不再是巴西政府的優先事項，關閉了學校，卻又沒有提供其他選擇，缺乏旨在保護兒童的公共政策；除了新冠病毒外，兒童還遭受家庭內外的暴力。

馬林赫指出，根據樂觀的預測，新冠病毒可能持續5年，巴西政府需要統一協調，使全國各地的學校適應新的現實，降低疫情對兒童的影響。

專家指出的解決方案包括創造學生較少的教室；聘請較年輕的教師，保護較年長的教師；以及大規模測試病毒篩檢。另外還可安裝HEPA高效過濾器，防止病毒通過空氣傳播。

疫情 教育部 流感

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