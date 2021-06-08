哈利、梅根惹怒皇室 只有她還相挺？傳梅根求助凱特

梅根與哈利在英皇室內孤立無援，樹敵多而少盟友。圖／路透資料照片

英國哈利 王子與妻子梅根 發布生下女兒的喜訊，皇室眾人雖然都發了公開聲明給予祝福、道賀，一堆民眾還是繼續攻擊，連他們以伊莉莎白二世女王的家族暱稱為女兒取名，都被批評為「大不敬」，本來皇室專家預言這個女孩是哈利與梅根和英皇室修補關係的關鍵，現在網民瞎起鬨，情況恐怕難有好轉。

就在四面楚歌的情況下，向來和梅根不對盤的英國媒體，竟指她發現自己錯估嫂嫂凱特 的影響力，認為在皇室內部那麼多人賣「未來王后」面子的情形下，親自打電話給凱特求助，而凱特本就不願意捲入任何爭執或衝突，也認為哈利、梅根和英皇室消弭衝突是很重要的，似乎沒有再執著於兩人曾被傳過在梅根婚禮試裝時，有人被對方氣到哭出來的舊怨。可惜英媒難得不把梅根與凱特塑造成對手，卻還是不忘損一下梅根，指她此舉背後原因是害怕自己哈利的皇室頭銜真的被剝奪。

不管梅根是否真的偷偷向凱特求助，英國「鏡報」稱哈利的堂妹尤琴妮公主，與老公傑克到現在還和梅根很親近，堪稱他們在皇室內僅剩的盟友，雖然梅根曾經在尤琴妮和傑克的婚禮上透露自己懷孕，被皇室認為非常沒禮貌、是梅根在皇室內從受禮遇到被打壓的轉捩點，但尤琴妮很願意原諒，早就不將這事放在心上，還對姊姊碧翠絲公主在哈利與梅根的結婚3周年紀念發布自己懷胎，感到很不妥，認為姊姊沒給堂哥堂嫂應有的尊重。

碧翠絲與尤琴妮姊妹是安德魯王子和前妻佛姬所生，自小就和堂哥哈利很親近，宛如親生兄妹，難怪尤琴妮願意善待梅根。