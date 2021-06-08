預測法國大選前將有謀殺 極左梅蘭雄失言遭批

法國極左派政黨「不屈法國」領導人梅蘭雄說「總統大選前一周，會發生嚴重事故或謀殺」，遭輿論強烈批評。(Getty Images)

法國極左派政黨「不屈法國」（LFI）領導人梅蘭雄6日在政論節目語出驚人說，「總統大選前一周，會發生嚴重事故或謀殺」。這番失言遭輿論強烈批評，即使左派人士也不願力挺。

第3度參選的梅蘭雄（Jean-Luc Melenchon）在接受法國公共電台（France Inter）、世界報（Le Monde ）與法國新聞電台（France Info）共同製作的政論節目「政治問題」時預言，「你們看著，大選前最後一周就會發生嚴重事故或謀殺 … 好把矛頭指向穆斯林」。

他說：「2012年就是梅拉，香榭大道上的攻擊案也是大選前一周，在此之前還有瓦茲爺爺 … 這一切都是事先寫好的。」

梅拉（Mohammed Merah）自稱是「聖戰士」，在土魯斯（Toulouse）等地犯案，其中包括攻擊猶太學校，共造成7人喪生；香榭大道上攻擊案發生於2017年，聖戰士恐怖分子殺害警員朱哲列（Xavier Jugelé）；2002年退休人士瓦茲（Paul Voise）於家中遭攻擊。

梅蘭雄最後說：「會有個小人物從帽子中變出來，然後發生嚴重事件，好讓我們再次把矛頭指向穆斯林，並製造內戰」。

此外，梅蘭雄批評馬克宏 砲火猛烈，他一開始受訪時說，希望馬克宏也能出席，「因為我們對他的政績有話要說」。

梅蘭雄表示：「世界各地都有『小馬克宏』，在阿根廷他叫馬克里（Mauricio Macri），在烏克蘭是個演電視劇的傢伙。全世界國家都出現這樣的人，從寡頭政治的體系創造出來的。」

這番言論立即引發軒然大波，許多意見領袖都在社群媒體 表達不滿，反種族歧視團體LICRA也譴責梅蘭雄為「陰謀主義」。

左派社會黨巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）今天接受法國公共電台專訪，她於回應梅蘭雄言論時指出：「我們應該要讓法國人團結一致，但梅蘭雄的作為是在分化、是在對立，無法使我們團結。他這樣的立場已經很久了。我在此表示，再也無法容忍政治暴力。」

法國歐洲事務部長洛瓦索（Nathalie Loiseau）在推特 上表示：「梅蘭雄隨意表示梅拉犯下的謀殺案是『預先寫好的』，剛好發生在大選前。然後節目中也沒人對這樣的邪惡陰謀論有所回應。」

曾任 「查理週刊」記者的女權作家弗雷斯特（Caroline Fourest）寫道：「什麼體系？選出民主候選人而非蒲亭的玩偶，這是世界陰謀嗎？這樣的攻擊誰會得到好處？這種簡化真的很離譜，即使在政治上也是。」

法國兩周後將進行區域選舉，時機敏感。面對梅蘭雄失言以及沸騰輿論，左派政治人物都選擇謹慎以對，無論是共產黨或生態黨都鮮少公開挺梅蘭雄。

生態黨發言人薩斯（Eva Sas）譴責梅蘭雄，表示「不負責任的言論，不是政治家該有的」。

梅蘭雄於受訪後稍晚於推特上貼文，說明自己的靈感來自於費加洛報在香榭大道攻擊案後一篇關於陰謀論的可怕報導。