祕魯總統大選極度膠著 不確定性恐懸宕數日

祕魯總統候選人卡斯蒂約(戴帽者)7日在眾人簇擁下前往競選總部。(美聯社)

祕魯昨天舉行總統大選投票 ，直到7日下午計票結果仍極度膠著。保守派候選人藤森惠子目前以微小差距落後於左派對手卡斯蒂約，反映兩極化選情競爭緊張程度。

官方計票結果顯示，目前已開出約94%選票，藤森惠子（Keiko Fujimori）得票率為49.8%，卡斯蒂約（Pedro Castillo）則為50.1%。易普索祕魯分公司（Ipsos Peru）昨晚快速計票則顯示卡斯蒂約小贏。

而截至祕魯時間下午1時40分，兩人得票數相差5萬5638票；由於較晚開出的選票偏向來自鄉間地區，屬於他的票倉。不過，尚未計算的海外選票，則可能偏向投給藤森。

路透社報導，總統大選結果膠著，可能令祕魯情勢陷入數天不確定和緊繃。這也凸顯秘魯首都利馬（Lima ）和偏僻鄉間的選情高度分裂，來自鄉間的支持正是卡斯蒂約意外竄起原因。

旅居智利的秘魯學者丹默特（Lucia Dammert）預測，未來幾天祕魯氣氛將焦躁不安，可能有人會挑戰選舉結果，並要求重新計票。尤其若藤森勝選，丹默特預料將會出現示威抗議。

51歲的卡斯蒂約是小農之子，主張改革憲法和礦業法。昨晚初步結果產生後，他號召支持者聚集以「捍衛選票」，但隨後又呼籲選民冷靜。

46歲的藤森則是因侵犯人權和貪汙罪而正在坐牢的前總統藤森謙也（Alberto Fujimori）之女，她也呼籲雙方陣營保持「審慎、冷靜與和平」。