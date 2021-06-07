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德大選前哨戰 基民黨大勝 穩住梅克爾交班腳步

編譯李京倫／綜合報導
基民黨籍德國薩克森-安哈特邦總理哈瑟洛夫（右二）六日連任後，與妻子（右一）現身邦首府馬德堡向支持者揮手致意。（Getty Images）
基民黨籍德國薩克森-安哈特邦總理哈瑟洛夫（右二）六日連任後，與妻子（右一）現身邦首府馬德堡向支持者揮手致意。（Getty Images）

德國東部薩克森-安哈特邦6日舉行邦議會選舉，這是9月26日國會大選前最後一次邦選舉，被視為大選風向球，結果執政的基督教民主黨出乎意料大勝，讓即將在9月大選競逐總理的黨魁拉謝特鬆一口氣，並在相當程度上鞏固拉謝特「梅克爾接班人」的地位。

根據選前民調，極右的德國另類選擇黨與基民黨並駕齊驅，得票率可能首次躍居第一，外界因此預期，如果基民黨在薩克森-安哈特邦失去第一大黨地位，黨魁暨總理候選人拉謝特的聲勢將嚴重受挫，「接班」梅克爾恐將落空。

基民黨籍現任總理梅克爾兩年前宣布不再競選連任。今年9月大選將是16年來梅克爾首次不參選。

最終計票結果顯示，基民黨得票率達37.1%，比5年前上次選舉的30%大幅進步，遙遙領先第二名另類選擇黨的20.8%，2011年起擔任邦總理的哈瑟洛夫可望順利連任。另類選擇黨得票率比上次少3.5個百分點。

法新社報導，南德意志報評論說，「拉謝特現在離總理大位還很遠」，不過這場邦選舉結果已經使他「近多了」。

哈瑟洛夫接受電視訪問時說，基民黨可以挾這股氣勢贏得9月大選，「如果本黨團結起來，就能所向無敵，拿下總理大位」。

基民黨開出高票，出乎觀察家意料，哈瑟洛夫執政10年的現任優勢及與另類選擇黨劃清界線的策略顯然奏效。拉謝特因此鬆一口氣，期盼選舉結果為9月大選注入強心針。

2015、2016年難民危機後，主張排外的另類選擇黨從邊緣小黨躍居為大黨，尤其在東部大有斬獲，雖然未能在這次選舉如願超越基民黨，但仍拿下兩成高票，在德東穩坐第二大黨地位。

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