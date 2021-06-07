交友App與英國政府聯手 促打新冠疫苗

Tinder與英國政府合作，鼓勵民眾接種新冠疫苗。(路透)

為提升英國 的新冠疫苗 接種率，Tinder、Hinge、Bumble等交友應用程式（App ）和英國政府聯手，將讓英國用戶顯示自己是否已接種疫苗，並對接種者推出各種獎勵。

CNN Business報導，這些交友平台7日宣布與英國政府合作，將對英國用戶提供是否已接種疫苗的選項，以鼓勵年輕人接種疫苗。參與這項計畫的約會平台包括OkCupid、Match、Plenty of Fish、Badoo。

在Tinder交友平台上，用戶可選擇在個人檔案中加上支持疫苗接種的圖示，並將因此免費獲得一個藍色星星圖示「超級喜歡」（Super Like），用來傳送給心儀對象。

Hinge平台也會免費送給使用者一個「玫瑰」（Rose）圖示，而用戶可將「玫瑰」送給愛慕對象，Bumble則會對未付費用戶推出付費功能打折優惠。

這些交友平台引述英國公司YouGov的調查，表示近三分之二成年人希望和已接種者約會，或排除與未接種者約會。

英國疫苗大臣查哈威說，很高興宣布這項合作計畫，Match集團執行長魯伯特則說，英國恢復正常生活的關鍵環節，是讓人們面對面接觸時感到安全。

自從疫情爆發以來，約會App的生意興隆，民眾湧向各大交友平台。在止於3月的一年，Tinder的營收躍增18%至14億美元，Bumble 2月掛牌以來股價也大漲一倍。