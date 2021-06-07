我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Novavax新冠疫苗最快今夏供施打 與台疫苗同技術

「有繳稅有投票，為何沒疫苗？」華郵：海外美僑吐苦水

日媒：俄方主動拋出 美俄峰會磋商戰術核武器

記者蔡佩芳／台北報導
美國國務卿布林肯5月19日在冰島會晤俄羅斯外交部長拉夫羅夫，除了估量兩個敵對國家之間的巨大鴻溝，並為美國總統拜登和俄國總統普亭的高峰會奠定基礎。 Getty Images
美國國務卿布林肯5月19日在冰島會晤俄羅斯外交部長拉夫羅夫，除了估量兩個敵對國家之間的巨大鴻溝，並為美國總統拜登和俄國總統普亭的高峰會奠定基礎。 Getty Images

日媒共同社獨家報導，俄羅斯方面向美方提議，希望16日在日內瓦登場的美俄峰會上，能將美國飛彈防禦系統（MD）納入裁軍談判對象，俄方也願回應大量持有戰術核武器的磋商。報導指出，美俄談判相關人士透露了此一訊息，但美方反應尚不明朗。

此外，俄羅斯方面也考慮在會談中拋出禁止在太空部署武器，以及凍結部署因美俄「中程飛彈條約」（INF）失效而失去限制的中程彈道飛彈等。

報導指出，美俄已協議延長5年的「新削減戰略武器條約」（新START），適用對象僅包含戰略核彈頭及其運輸方式。美俄一致認為，有必要探詢一個廣泛的裁軍框架，以應對日趨複雜、持續增強的軍備。

一般認為，俄羅斯在不受新STRAT限制的短程戰術核武擁有壓倒性優勢，美歐要求掌握數量等實際情況，並加以驗證。俄羅斯則提出前提是，美方先撤去部署於歐洲的戰術核武器，在此之前未同意磋商。

另一方面，俄羅斯警惕自身核戰力被美國的飛彈防禦網封鎖，意圖透過研發高超音速彈道飛彈等方式，突破美方封鎖。美國2002年單方面退出美蘇間「反彈道飛彈條約」（ABM）後，對彈道飛彈防禦的限制已不復存在。

報導指出，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（SergeiLavrov）5月中旬表示，已向美國提出了彙總俄羅斯立場的非正式文件，主張磋商美俄間涉及戰略穩定的所有問題，包含核武器、常規武器、攻擊性武器、防禦性武器等。

俄羅斯 美國 彈道飛彈

上一則

以色列宣布抗疫成功 15日取消室內戴口罩

下一則

交友App與英國政府聯手 促打新冠疫苗

延伸閱讀

美俄峰會前先放話 普亭：不指望美俄有突破性進展

美俄峰會前先放話 普亭：不指望美俄有突破性進展
普亭：不期待與拜登峰會能使雙邊關係有突破性進展

普亭：不期待與拜登峰會能使雙邊關係有突破性進展
美俄關係像下墜的刀 俄高官：16日峰會是修補關鍵時刻

美俄關係像下墜的刀 俄高官：16日峰會是修補關鍵時刻
美俄6月峰會 拜登要談干預選舉、疫情和白俄等迫切議題

美俄6月峰會 拜登要談干預選舉、疫情和白俄等迫切議題

熱門新聞

歐盟的疫苗護照系統基礎設施在6月1日準備就緒，預定7月起正式啟動。圖為丹麥的疫苗護照。(Getty Images)

歐盟7月啟動「疫苗護照」 只認這四種

2021-06-01 19:55
非洲巨鼠馬加瓦。美聯社

柬埔寨地雷殺陣出生入死5年 巨鼠將榮退

2021-06-05 09:07
班奈特曾任內唐亞胡內閣的教育部長。路透

以色列政壇變天啟示錄：君子報仇 一年不晚

2021-06-03 10:13
上萬匈牙利民眾5日在布達佩斯示威，反對總理奧班在該市設立中國復旦大學分校計畫。（美聯社）

反對復旦大學蓋分校 逾萬匈牙利人上街抗議

2021-06-06 13:48
哈利與梅根據傳有意返國參加女王就位70年慶典。路透

哈利與梅根又要讓王室頭痛了? 這次的原因與專訪無關

2021-06-02 09:42
以色列總理內唐亞胡。美聯社

以色列出現造王者 內唐亞胡恐結束12年執政

2021-05-30 18:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
林志玲狂發9張美照 結婚AKIRA2周年報喜：感謝生命

林志玲狂發9張美照 結婚AKIRA2周年報喜：感謝生命
失業勞工退稅來了 1300萬民眾將陸續收到

失業勞工退稅來了 1300萬民眾將陸續收到
梅根產女 以女王與黛安娜王妃名字命名「莉莉貝」

梅根產女 以女王與黛安娜王妃名字命名「莉莉貝」
言承旭新片中國上映 慘成炮灰

言承旭新片中國上映 慘成炮灰
綠卡逾期返美被拒登機 華婦終獲入境

綠卡逾期返美被拒登機 華婦終獲入境