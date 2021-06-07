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「有繳稅有投票，為何沒疫苗？」華郵：海外美僑吐苦水

以色列宣布抗疫成功 15日取消室內戴口罩

編譯李京倫／綜合報導
一名以色列青少年6日在佩塔提克瓦市接種新冠疫苗。新華社
一名以色列青少年6日在佩塔提克瓦市接種新冠疫苗。新華社

新華社報導，以色列衛生部長艾德爾斯坦6日宣布，15日起，民眾在室內活動無須戴口罩。室內戴口罩是以色列僅存少數重大防疫措施之一。

由於以色列新冠疫情趨緩，當局4月18日取消戶外戴口罩，本月1日取消大部分防疫措施。

艾德爾斯坦說，如果未來幾天感染人數沒有出現意外增長，政府很快會取消所有防疫措施。

艾德爾斯坦6日在政府表揚醫護人員抗疫有功的典禮上說，「5個月前發病率達到高峰時，每天新增1萬多例，昨天只新增4例」，而且4例都是從外國返國隔離中的本國人，也就是境外移入。

艾德爾斯坦說，「在疫情高峰時，醫院塞滿新冠病人，重症者達1228人，後來發病率急速下降。疫情高峰時，陽性率為10%，如今約僅千分之一。」

總理內唐亞胡也在致詞時說：「我對著台下觀眾宣布，這就是勝利的光景。數以百計以色列人坐在一起，一同開心，一同微笑。以色列的勝利要歸功於兩個根本原因：我們進口數以百萬計疫苗並快速為公民配送施打。」

BBC報導，以色列是全球少數幾個達成群體免疫的國家之一，疫苗接種率約57%，接近實現群體免疫最低要求。

以色列 疫情 口罩

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