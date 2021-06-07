墨西哥血腥選舉 投票所被擲人頭、屍塊、未爆彈

墨西哥6日舉行期中選舉，邊境城市蒂華納的一處投票所被人放置「人頭」屍塊。調查人員前往現場蒐證。（路透）

墨西哥 今天舉行期中選舉 ，地方當局表示，有人將砍下的人頭拋入邊境城市蒂華納（Tijuana）一處投票 所，附近還找到裝有屍體殘肢的塑膠袋。

路透引述有關當局指出肇事犯嫌逃逸，但沒透露是否落網。他們表示，已在這個區域找到裝遺骸和斷手的塑膠袋。目前不清楚嫌犯這種駭人行徑是想傳遞何種訊息，或與今天的選舉有何關聯。

這場國會和州政府選舉堪稱墨西哥近年最血腥的選舉之一。安全諮詢公司Etellekt表示，自去年9月選戰開跑以來，全國已97名政治人物遇害，935人遭攻擊；遇害者中36名是候選人或前候選人，大多為角逐市政層級席次者。

有關當局說，今天在墨西哥州（Mexico State）一處投票所也被人丟一枚不會爆的手榴彈。不願具名的選民告訴路透社，群眾一度疏散後又返回，「大家都說會繼續投票，不會被嚇到」。

而在西納羅亞州（Sinaloa），檢察署消息人士表示，一群武裝分子從投票所搶走選舉物品。

左翼反對派「公民運動黨」（Citizen's Movement）候選人拉米雷斯（Erik Ulises Ramirez）上月在格瑞羅州（Guerrero）科庫拉市（Cocula）逃過暗殺，他說有兩個盟友遭到綁架、毆打，今天剛獲釋。

法新社報導，格瑞羅州山區有持步槍的民間自衛隊緊盯今天的選舉。然而對這個貧困區域的居民來說，危險早已是日常生活的一部分，尤其此區有十多個販毒集團在爭地盤。

一名原住民婦女指向山區村莊淡淡地說：「警察就在那邊，他們不會過來這裡。」

維安分析人士表示，大多數選舉暴力往往發生在市政層級，幫派會對此施壓以影響選舉結果，希望擴大對販毒和其他犯罪活動的掌控權。

墨西哥今天舉行期中選舉，眾議院500個席次全部改選，同時選出15州的州長，以及數以千計地方領導職位；全國約有9350萬名合格選民。