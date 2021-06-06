仿效歐盟規格？日經：日本政府今夏擬推疫苗護照

根據「日經新聞」報導，日本當局擬定於今夏推出「疫苗護照」，為出國旅行、已接種疫苗的國民提供證明，希望能藉此促進商務旅行和其他經濟活動。（路透）

根據「日經新聞」報導，日本 當局擬定於今夏推出「疫苗 護照」，為出國旅行、已接種疫苗的國民提供證明，希望能藉此促進商務旅行和其他經濟活動。

由日本內閣官房長官加藤勝信領導的跨部門小組，目前正在討論針對商務人士和其他民眾的官方疫苗護照計畫，並擬定先在今年夏天推出紙本證書，然後趕在年底之前發布可能藉由智慧型手機 App使用的數位版本。由於目前部分日本政府高官在前往歐洲、美國或其他地方時已經持有非官方證明，因為越來越多場合會詢問其是否接種過疫苗，這讓日本政府將疫苗護照的推行視為必然。

疫苗護照有望通過降低旅行者和母國的風險，來簡化不同國家商務人士見面的障礙。日本對外貿易委員會主席小林健強調「從商人的角度來看，如果疫苗護照能讓自由流動成為可能，那將非常理想」。

疫苗護照將由掌握國民資料並負責接種疫苗的地方政府簽發，證明上將列出此人的姓名、疫苗製造商和接種日期等，預計日本中央政府將通過與國家疫苗接種紀錄系統「連線」、以保證其準確性。持有疫苗護照的民眾乘坐國際航班及入境他國時，須出示疫苗護照。除了出國留學和經商的日本公民外，返回本國、原先居住在日本的外國人也是預期用戶。

歐盟也將在七月正式使用數位疫苗護照，主要用戶為已接種疫苗或從新冠肺炎中康復的人，將使持有人免去自主隔離和檢測的手續，包括德國在內等七個國家正投入試用，日本也是以此作為藍本，不過當局對此仍保持相當謹慎的態度，並要求制定統一的指導方針，以防止公司和市政當局出現規則混亂。