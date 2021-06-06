我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Novavax新冠疫苗最快今夏供施打 與台疫苗同技術

「有繳稅有投票，為何沒疫苗？」華郵：海外美僑吐苦水

仿效歐盟規格？日經：日本政府今夏擬推疫苗護照

編譯張君堯／綜合報導
根據「日經新聞」報導，日本當局擬定於今夏推出「疫苗護照」，為出國旅行、已接種疫苗的國民提供證明，希望能藉此促進商務旅行和其他經濟活動。（路透）
根據「日經新聞」報導，日本當局擬定於今夏推出「疫苗護照」，為出國旅行、已接種疫苗的國民提供證明，希望能藉此促進商務旅行和其他經濟活動。（路透）

根據「日經新聞」報導，日本當局擬定於今夏推出「疫苗護照」，為出國旅行、已接種疫苗的國民提供證明，希望能藉此促進商務旅行和其他經濟活動。

由日本內閣官房長官加藤勝信領導的跨部門小組，目前正在討論針對商務人士和其他民眾的官方疫苗護照計畫，並擬定先在今年夏天推出紙本證書，然後趕在年底之前發布可能藉由智慧型手機App使用的數位版本。由於目前部分日本政府高官在前往歐洲、美國或其他地方時已經持有非官方證明，因為越來越多場合會詢問其是否接種過疫苗，這讓日本政府將疫苗護照的推行視為必然。

疫苗護照有望通過降低旅行者和母國的風險，來簡化不同國家商務人士見面的障礙。日本對外貿易委員會主席小林健強調「從商人的角度來看，如果疫苗護照能讓自由流動成為可能，那將非常理想」。

疫苗護照將由掌握國民資料並負責接種疫苗的地方政府簽發，證明上將列出此人的姓名、疫苗製造商和接種日期等，預計日本中央政府將通過與國家疫苗接種紀錄系統「連線」、以保證其準確性。持有疫苗護照的民眾乘坐國際航班及入境他國時，須出示疫苗護照。除了出國留學和經商的日本公民外，返回本國、原先居住在日本的外國人也是預期用戶。

歐盟也將在七月正式使用數位疫苗護照，主要用戶為已接種疫苗或從新冠肺炎中康復的人，將使持有人免去自主隔離和檢測的手續，包括德國在內等七個國家正投入試用，日本也是以此作為藍本，不過當局對此仍保持相當謹慎的態度，並要求制定統一的指導方針，以防止公司和市政當局出現規則混亂。

由日本內閣官房長官加藤勝信領導的跨部門小組，目前正在討論針對商務人士和其他民眾的...
由日本內閣官房長官加藤勝信領導的跨部門小組，目前正在討論針對商務人士和其他民眾的官方疫苗護照計畫，並擬定先在今年夏天推出紙本證書，然後趕在年底之前發布可能藉由智慧型手機App使用的數位版本。（美聯社）

疫苗 日本 智慧型手機

上一則

9月大選風向球 德國地方選舉基民黨大勝

下一則

挪威抗疫首席醫師：當地疫情已終結 準備過正常生活

延伸閱讀

聖地牙哥縣逾163萬人打兩劑或一劑嬌生 占需打者58.3%

聖地牙哥縣逾163萬人打兩劑或一劑嬌生 占需打者58.3%
泰國疫情升溫 7日啟動接種計畫

泰國疫情升溫 7日啟動接種計畫
日本立山黑部雪壁 出現「日台友好 06.04」留字

日本立山黑部雪壁 出現「日台友好 06.04」留字
台無自費接種疫苗規畫 逐步開放全民公費施打

台無自費接種疫苗規畫 逐步開放全民公費施打

熱門新聞

歐盟的疫苗護照系統基礎設施在6月1日準備就緒，預定7月起正式啟動。圖為丹麥的疫苗護照。(Getty Images)

歐盟7月啟動「疫苗護照」 只認這四種

2021-06-01 19:55
非洲巨鼠馬加瓦。美聯社

柬埔寨地雷殺陣出生入死5年 巨鼠將榮退

2021-06-05 09:07
班奈特曾任內唐亞胡內閣的教育部長。路透

以色列政壇變天啟示錄：君子報仇 一年不晚

2021-06-03 10:13
上萬匈牙利民眾5日在布達佩斯示威，反對總理奧班在該市設立中國復旦大學分校計畫。（美聯社）

反對復旦大學蓋分校 逾萬匈牙利人上街抗議

2021-06-06 13:48
哈利與梅根據傳有意返國參加女王就位70年慶典。路透

哈利與梅根又要讓王室頭痛了? 這次的原因與專訪無關

2021-06-02 09:42
以色列總理內唐亞胡。美聯社

以色列出現造王者 內唐亞胡恐結束12年執政

2021-05-30 18:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
林志玲狂發9張美照 結婚AKIRA2周年報喜：感謝生命

林志玲狂發9張美照 結婚AKIRA2周年報喜：感謝生命
失業勞工退稅來了 1300萬民眾將陸續收到

失業勞工退稅來了 1300萬民眾將陸續收到
梅根產女 以女王與黛安娜王妃名字命名「莉莉貝」

梅根產女 以女王與黛安娜王妃名字命名「莉莉貝」
言承旭新片中國上映 慘成炮灰

言承旭新片中國上映 慘成炮灰
綠卡逾期返美被拒登機 華婦終獲入境

綠卡逾期返美被拒登機 華婦終獲入境