伊斯蘭國西非省證實 聖戰組織博科聖地首腦死亡

民兵組織「伊斯蘭國西非省」今天發布聲音檔證實，死對頭奈及利亞的伊斯蘭民兵團體「博科聖地」首腦席考喪命。

聲音檔中自稱是伊斯蘭國西非省（Islamic State West African Province, ISWAP）的頭目阿爾－巴納威（Abu Musab Al－Barnawi）表示，席考（Abubakar Shekau）約莫是5月18日死亡，當時雙方交戰後他被伊斯蘭國西非省的戰士追殺，於是引爆爆裂物喪命。

阿爾－巴納威說：「席考，真主藉由送他歸西而審判他。」

政治分析家說，席考死亡可能會終結這兩個敵對派系的暴力衝突，並使伊斯蘭國西非省吸納博科聖地的戰士，而鞏固伊斯蘭國西非省在奈及利亞東北部地區的地盤。

2009年，席考領導的博科聖地從名不見經傳的伊斯蘭教派組織，漸漸成為羽翼豐滿的叛亂團體，在奈及利亞東北部一帶殺人擄掠。

博科聖地曾殺戮超過3萬人，迫使約200萬的民眾流離失所，並造成全球最嚴重的人道危機之一。

伊斯蘭國西非省原本是博科聖地的派系之一，5年前宣示效忠伊斯蘭國（Islamic State），因伊斯蘭國西非省不認同博科聖地屠殺平民百姓，於是兩個組織分道揚鑣 。