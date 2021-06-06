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美國通膨升高 開發中國家復甦益發困難

編譯任中原／綜合外電
美國等主要經濟體通膨升高，使開發中國家發債時需付出更高的成本，經濟復甦益發困難。（路透）
美國等主要經濟體通膨升高，使開發中國家發債時需付出更高的成本，經濟復甦益發困難。（路透）

全球開發中國家在抗疫的同時，還要面臨國內、外通膨升高的威脅。由於以美國為首的主要經濟體通膨升高，使投資人預期利率將上升，推高公債殖利率，使開發中國家發債時需付出更高的成本，經濟復甦益發困難。

美國施打的新冠疫苗已在上周突破3億劑的里程碑，且新增的確診數與病故人數也都降至去年3月新冠疫情剛爆發時的水準，促使市場預期美國經濟將加速成長，本周將密切關注5月消費者物價指數（CPI）。

標普全球評等機構新興市場首要經濟學者黎申科指出，「新興經濟體對美國通膨升高的憂慮，比國內通膨更甚」，原因不只是美國通膨升高將拉高開發中國家的舉債成本，還會促使資金流出新興股、債市場，導致新興貨幣貶值。

他說，新興央行高度憂慮通膨升高。由於糧食與原料商品價格大漲，使消費者的通膨預期升高；一旦美國殖利率升高，將使開發中國家的債務承擔能力下降，要促進經濟成長將更加困難。

目前已開發國家的利率雖然超低，但許多開發中國家籌資已遭到困難。標普機構的數顯示，18個主要經濟體中，大部分國家的政府舉債成本都低於1%；相較下，埃及公債今年的平均利率達12.1%，比長期平均成本11.8%還高；迦納為15%，也比長期平均成本高出近4個百分點。

巴西政府今年平均發債利率為4.7%，雖然低於平均成本，但還債期限卻短得多。巴西央行已經兩度升息，本月可能再升，以抑制通膨，預估年底時政策利率將達5.5%，遠高於今年3月時的2%。

凱投宏觀指出，巴西是通膨與殖利率升高，使財政受到威脅的樣板，而南非、埃及與其他高負債國家的情況也類似。

印度因為政府轉向國內發債，財政脆弱性相對較低。但穆迪公司指出，印度的財政問題在於過度依賴舉債，而不是靠增加稅收，來挹注財政支出，結果使財政赤字與負債存量都非常高。

殖利率 美國 中國

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