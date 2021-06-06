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秘魯總統大選今登場 藤森之女挑戰學校教師

中央社利馬6日綜合外電報導
南美洲國家秘魯今天舉行總統大選決選，選民面臨兩極化選擇，圖為前總統藤森之女藤森惠子。(美聯社)
南美洲國家秘魯今天舉行總統大選決選，選民面臨兩極化選擇，圖為前總統藤森之女藤森惠子。(美聯社)

南美洲國家秘魯今天舉行總統大選決選，選民面臨兩極化選擇，一邊是右翼民粹的藤森惠子，另一邊則是激進左派的卡斯蒂約，而秘魯目前正迫切需要結束多年來政治動盪。

法新社報導，秘魯新領導人將面臨如何解決國家深陷危機局面。秘魯受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情打擊，經濟落入衰退，全國3300萬人口更已有18萬4000人染疫不治，致死率高居全球之首。

秘魯過去3年有過4位總統，且過去10位總統有多達7位因貪腐被定罪或遭到調查。秘魯人將期盼新領導人能讓近期的政壇風暴終止。

秘魯全國1萬1000多個投票所在格林威治時間12時（美東時間上午8時）開放投票，初步結果預計最快深夜出爐。

去年11月秘魯政壇動盪最劇烈時，曾在5天內有過3位不同總統。

根據官方數據，疫情期間秘魯有200萬人失業，目前貧窮人口占全國近1/3。

秘魯4月舉行總統大選首輪投票，出乎意料由46歲的藤森惠子（Keiko Fujimori）和51歲的卡斯蒂約（Pedro Castillo）出線，如今選民必須在兩人極端對立的經濟和政治政見之間作抉擇。

在最近一份民調中，卡斯蒂約的支持率小贏2個百分點，但仍有18%的選民尚未做決定。在秘魯投票是法定義務。

藤森惠子是名譽掃地且正在坐牢的前總統藤森謙也（Alberto Fujimori）之女，她代表新自由主義經濟模式，支持透過減稅和振興民間活動來創造就業。她的主要票倉在首都利馬。

在首輪投票結果居首的卡斯蒂約則是工會主義者和學校教師，他主張將國家命脈產業國有化、加稅、取消免稅優惠及擴大國家監管，票倉則在深入境內的鄉間。

在塔卡班巴（Tacabamba），27歲水果販懷曼（Martha Huaman）告訴法新社：「我們受夠一直被同樣的人統治。我們希望秘魯改變。」塔卡班巴所在地卡哈麥卡（Cajamarca）地區正是卡斯蒂約目前居住地。

卡斯蒂約的妻子巴瑞德斯（Lilia Paredes）常去的福音派教會，牧師李維拉（Victor Cieza Rivera）表示，「這對我們來說是個夢想，是一場覺醒」，「我們真的很高興」有卡斯蒂約。

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