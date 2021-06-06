越南疫情爆發急需疫苗 鼓勵地方政府和企業自購

越南一名女子上月17日在河內白梅醫院接種第一劑阿斯特捷利康（AZ）疫苗。（Getty Images）

越通社報導，越南 衛生部長阮青龍表示，衛生部鼓勵地方政府和企業參與尋找新冠疫苗 貨源，並自行透過獲得衛生部許可的36間進口商進口疫苗。

越南衛生部說，將致力於盡快、盡早讓更多越南民眾接種新冠疫苗。越南衛生部將確保疫苗品質和安全性，防止假疫苗進口，並盡力減少採購疫苗的行政審核時間。

國際刑警組織曾警告，各國須小心在採購疫苗過程中買到假疫苗或受騙，越南衛生部也建議地方政府和企業直接與疫苗生產商或生產商授權單位合作。

越南防疫原本相當成功，5月前只有零星個案，但從5月初開始發生至今最嚴重一波疫情 。5月中旬至今，越南每天新增病例都超過百例，最多單日曾突破400例。儘管如此，越南至今累計病例只有8000多例，和他國相比相對較不嚴重。

由於過去疫情相對輕微，越南尚未開始大規模施打新冠疫苗。根據ourworldindata網站統計，越南至今只有1.2%人口至少施打一劑疫苗，比台灣的2.9%還低。相對的，以色列已有63%人口至少施打一劑疫苗，美國也超過50%。

越南因疫情較不嚴重，政府過去並未積極訂購疫苗，如今則鼓勵民間企業和地方政府協助全力採購。先前曾傳出，越南政府要求外資企業為當地員工尋找新冠疫苗，三星電子智慧手機廠所在的北寧省官員也證實相關消息，凸顯電子大廠聚集的越南北部擔心疫情重創製造業，希望外資企業自立自強。

越南政府為採購疫苗奔走之際，也可望獲得外國援助。讀賣新聞報導，日本政府本月計畫免費贈送阿斯特捷利康（AZ）疫苗給確診數迅速增加的越南和馬來西亞，並打算直接將疫苗送至當地，兩國有望成為繼台灣後獲日本贈送疫苗的國家。