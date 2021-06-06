哈利梅根女兒預產期 正好是菲立普親王百歲冥誕

英國哈利王子（左）和夫人梅根（右）。路透

英國 每日郵報報導，英國哈利 王子的夫人梅根將喜迎第二胎，腹中胎兒是位女孩，近期傳出哈利王子夫婦女兒預產期是6月10日，正好是菲立普親王 百歲冥誕。哈利王子夫婦考慮將女兒取名為「Pip」，紀念菲立普親王。

英國太陽報5日報導，哈利王子夫婦正考慮以已故的菲立普親王、女王伊麗莎白二世，或已故的黛安娜王妃為女兒命名。太陽報援引身在美國的王室消息人士說法，稱哈利王子夫婦考慮過將女兒取名為「Pip」，紀念菲立普親王，或引用伊麗莎白二世之名，將女兒取名為「Lily」。

消息人士告訴太陽報：「新生兒預期會在菲立普親王百歲冥誕當天出生。如果新生兒真的在10日出生，將是非常特別的事。若將她取名為「Pip」，將是以可愛的方式致敬菲立普親王。哈利王子一直在和親近友人討論預產期和新生兒可能名字，隨著預產期將近，他們正非常公開談論這件事。」

每日郵報指出，哈利王子夫婦也考慮將女兒取名為「黛安娜」，紀念黛安娜王妃。

消息人士告訴太陽報，雖然Lily和Pip不是傳統意義上的王室名字，但哈利王子夫婦現在也不是傳統意義上的王室夫婦。