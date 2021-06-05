不只普亭想開放疫苗觀光 這些國家也想分杯羹

歐洲「微型國家」聖馬利諾，向來以避稅天堂著稱，如今也想靠疫苗觀光來吸引遊客。圖為特地到該國接種新冠疫苗的外國遊客。路透

俄羅斯總統普亭4日表示，歡迎外國旅客入境，自費接種俄羅斯國產的Sputnik V新冠疫苗 。而美國 多州和城市也開放、甚至鼓勵「疫苗觀光 」，凸顯疫苗已成為吸引海外觀光客以振興經濟的工具。

普亭4日在聖彼得堡國際經濟論壇上說，儘管一些國家基於政治因素，排斥俄國自產疫苗，外國人對Sputnik V疫苗的「需求相當高」。

●「避稅天堂」聖馬利諾也招手疫苗團

路透報導，位於歐洲的「微型國家」聖馬利諾，向來以避稅天堂著稱，但如今也想靠疫苗觀光來吸引遊客，5月時已開始提供俄羅斯的Sputnik V疫苗，供遊客施打。截至目前已有約250人接種第一劑。

報導指出，遊客寄電郵報名後，當地的飯店就會幫忙處理文書流程，IDesign飯店主任Francesco Brigante說，旅客會在飯店住三天，抵達後隔天飯店會派人陪同旅客去接種第一劑，21天後旅客會再回來接種第二劑。住宿費用若不算，接種兩劑疫苗的費用約50歐元。從捷克到德國，都有人「慕名而來」。

Sputnik V尚未經歐盟核准，但聖馬利諾非歐盟成員國。

不過最熱門的疫苗團目的地，恐怕還是非美國莫屬。目前，墨西哥等拉美旅客對赴美打疫苗相當踴躍；連歐洲的居民，因當地疫苗施打進度落後美國，考慮遠道赴美打一劑者也大有人在，只待旅遊禁令解除、能合法入境就準備啟程。

●赴美打疫苗還是最熱門

旅遊媒體Afar報導，5月7日開始，聯合航空班機天天搭載一群群旅客，從墨西哥尤卡坦州首府梅里達市飛往美國德州大城休士頓，再返回，與數月前許多班機停飛或乘客稀稀落落的情況大異其趣。

路透上月初報導，墨西哥飛美國的機票已比3月中時大漲30%至40%；美國航空據說已加開班次，以滿足從哥倫比亞、厄瓜多、墨西哥等地飛往美國的需求。

遠在泰國曼谷的旅行社Unithai Trip也推出疫苗觀光團，帶旅客到美國接種疫苗。路透報導，這些疫苗團不是飛往舊金山，就是洛杉磯或紐約，團費從2,400到6,400美元不等。

另一家泰國旅行社My Journey Travel，提供了十天的舊金山疫苗團行程，施打的是嬌生的疫苗；Udachi則推出23日的VACCation in Russia疫苗團，帶旅客去接種俄國的Sputnik V疫苗。

不過遊客還是得有心理準備，大老遠跑這一趟仍有可能是白忙一場。加拿大移民諮詢業者VisaPlace在官網上提醒，就算是有簽證，或是合法造訪美國的遊客，儘管接種疫苗是合法的，但不代表百分之百可打得到針，政府並未保證想打疫苗者就有得打，「如果你到美國是為求打疫苗，你得知道你可能無法如願以償」。