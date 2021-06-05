加拿大原民學校舊址驚見215童遺骸 總理籲天主教負責

加拿大原住民寄宿學校舊址最近被人發現深埋著215具兒童遺骸，總理杜魯多今天表示，往昔加拿大境內多所原住民寄宿學校是由天主教教會經營，呼籲天主教教會要負起責任。Getty Images

加拿大 原住民寄宿學校舊址最近被人發現深埋著215具兒童遺骸，總理杜魯多 今天表示，往昔加拿大境內多所原住民寄宿學校是由天主教教會經營，呼籲天主教教會要負起責任。

據路透社報導，杜魯多（Justin Trudeau）表示：「身為天主教徒，我對於天主教會當今與過去多年來採取的立場感到非常失望，我們期盼天主教會對此採取必要行動並負起應盡的責任。」

卑詩省的原住民團體Tk'emlups te SecwepemcFirst Nation主席卡西米爾（Rosanne Casimir）表示，藉由能探勘地面下的雷達，在「坎路普斯印第安寄宿學校」（Kamloops Indian Residential School）舊址附近發現這些遺骸，年齡最小的只有3歲左右；這所學校從1890年運作至1978年。

相關單位費時6年調查加國已停止運作的原民寄宿學校體系，於2015年赫然發現強迫原住民學童與家人分離的加拿大寄宿學校制度，構成「文化種族滅絕」。

法新社的報導說，杜魯多警告，若天主教教會拒不配合，他領導的政府將打算採取「更強硬措施」，這可能包括訴諸法律，以取得受害者家屬要求的寄宿學校相關文件。

他說：「討論公平正義、療傷與和解之前，我們有必要知道真相。」

Tk'emlups te Secwepemc First Nation表示正和法醫接洽，並聯繫家中曾有就讀這間學校的家庭，初步調查結果預計6月中旬出爐。