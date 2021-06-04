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法歡迎觀光客 入境管制分顏色 美國是橙區 且只認4疫苗

中新社／巴黎6月4日電　
法國官方當地時間4日公布入境防疫管制新措施，按照世界各個國家和地區的新冠疫情具體形勢，採取相應的防疫管制。(Getty Images)　　
法國官方當地時間4日公布入境防疫管制新措施，按照世界各個國家和地區的新冠疫情具體形勢，採取相應的防疫管制。(Getty Images)　　

法國官方當地時間4日公布入境防疫管制新措施，按照世界各個國家和地區的新冠疫情具體形勢，採取相應的防疫管制。　　

法國官方當天發布疫情地圖，將所有國家和地區分別列入「紅區」、「橙區」和「綠區」。「紅區」被認為疫情仍然嚴重，包括印度、巴西等十餘個國家；「橙區」包括了美國、英國等世界大多數國家，「綠區」包括歐盟成員國、日本、韓國、澳大利亞等少數國家。　　

按照官方安排，來自「綠區」的人員進入法國相對較為容易，祗須憑藉疫苗接種證明就可以不受限製出行，未接種人群需要憑藉病毒檢測陰性證明入境。　　

來自「橙區」的人員進入法國，如已經接種疫苗，還需出示病毒檢測陰性證明；未接種人群需要提供「令人信服的理由」才能准許入境。

來自「紅區」的人員進入法國須面臨嚴格防疫限制，即使接種疫苗也須提供「令人信服的理由」才能准許入境，還須出示病毒檢測結果，並須接受7天自我隔離。　　

需要注意的是，法國官方目前認可的疫苗接種證明仍僅限於歐洲藥品管理局批准的四種疫苗：輝瑞疫苗、莫德納疫苗、阿斯利康疫苗和嬌生疫苗。相關措施計畫從本月9日起正式實施，為法國重新開放邊境做好準備。

法國負責旅遊的國務秘書勒莫因表示，自本月9日起，外國遊客將有望來法國度假，但前提是他們要遵守相關防疫規定。　　

根據最新疫情數據，法國新冠住院患者人數已降至1萬4801人，重症患者人數降至2571人。法國衛生部門現已確認超過100例印度發現的變異病毒感染病例，其中部分病例為聚集性感染，大部分傳播鏈已經查清。　　

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