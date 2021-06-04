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普亭：不期待與拜登峰會能使雙邊關係有突破性進展

凱特放下舊怨願與哈利、梅根修好 另有目的或做形象？

記者蘇詠智／即時報導
凱特（左）與梅根過去還是有共同的話題，能夠和諧共處。圖／路透資料照片
凱特（左）與梅根過去還是有共同的話題，能夠和諧共處。圖／路透資料照片

英國哈利王子與妻子梅根，和他兄嫂威廉、凱特間的愛恨糾葛，外界始終無法知其真相，永遠只能透過旁人放話，偏偏所有放出來的消息都各有用意，是否真屬實？還是不得而知。近日英國媒體就廣為報導，凱特曾在哈利和梅根的歐普拉專訪播出前，對友人表示和哈利、梅根修好關係還不會太晚，似乎抱持不少善意，也對彌補彼此之間的裂痕抱著希望，但因為消息並非她親口承認，而是來自皇室專家在報刊上的專欄內容，不能排除英國媒體又在為未來的王后做形象。

在英媒的一貫角度，未來王后凱特雍容大度，完美無缺，而來自美國、嫁入皇室又趕緊偕夫逃回祖國的梅根，自然是充滿心機、想出風頭又見不得嫂嫂好的「壞人」。兩人之前鬧得最沸沸揚揚的是在梅根的皇室婚禮試裝過程，梅根把凱特氣到掉眼淚，各方開始對她有了反感，但她在今年3月的歐普拉電視專訪堅稱自己才是當天被氣哭的人，指控皇室人員撒謊抹黑，至今各界都還沒有確切的證據來斷定到底誰是誰非，只能繼續看他們各說各話。但已經公開鬧得那麼僵，還有放下怨恨、和睦相處的可能嗎？

「電訊報」皇室專家卡蜜拉在專欄中指出凱特在專訪前對此抱著積極正面的想法，認為還有機會改善與哈利、梅根之間的關係，換句話說，再次營造出她「大氣、完美」的好形象，因為是她想主動修好，而並非哈利與梅根，可惜歐普拉專訪播出後，凱特是否還這麼樂觀與大度？就沒有更新的說法了。

也有英國媒體指凱特不想和丈夫的弟弟與弟媳鬧僵，主要是希望3個孩子能跟堂弟亞契與即將誕生的堂妹，維持密切的關係，畢竟再怎麼說，還是一家人。只是英國媒體與民眾對哈利、梅根反感至極，哈利、梅根也不一定願意自討沒趣再返英，隔著大西洋，凱特若真相改善關係只怕也不容易。

威廉（左起）、凱特與梅根、哈利之間的愛恨糾葛，永遠是各方矚目焦點。圖／路透資料照...
威廉（左起）、凱特與梅根、哈利之間的愛恨糾葛，永遠是各方矚目焦點。圖／路透資料照片

梅根 凱特 哈利

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