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遭白俄羅斯政府劫機 異議記者疑受迫上電視「認罪」

編譯張君堯／綜合報導
白羅斯異議記者普羅塔塞維奇上月23日搭乘愛爾蘭瑞恩航空飛往立陶宛，途中遭白羅斯以「飛機有炸彈」為由攔截逮捕，他3日出現在白羅斯國營電視台節目，不過其家人認為他是「在脅迫下發言」。（影片截圖）
白羅斯異議記者普羅塔塞維奇上月23日搭乘愛爾蘭瑞恩航空飛往立陶宛，途中遭白羅斯以「飛機有炸彈」為由攔截逮捕，他3日出現在白羅斯國營電視台節目，不過其家人認為他是「在脅迫下發言」。（影片截圖）

白俄羅斯異議記者普羅塔塞維奇（Roman Protasevich）上月23日搭乘愛爾蘭瑞恩航空飛往立陶宛，途中遭白俄羅斯以「飛機有炸彈」為由攔截逮捕，他3日出現在白俄羅斯國營電視台節目，不過其家人認為他是「在脅迫下發言」。

在3日晚上播出的採訪中，普羅塔塞維奇承認自己試圖推翻白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko），並表示他是「自願」與電視頻道交談的，他表示自己曾多次批評盧卡申科總統，但如今「開始明白對方在做正確的事，當然尊重他」。採訪結束時，普羅塔塞維奇淚流滿面，並表示希望有一天能結婚生子。

普羅塔塞維奇的父親向媒體表示「自己看這段採訪很痛苦」，強調「我非常了解我的兒子，我相信他永遠不會說這樣的話，他們強迫他說出需要的話」。3日的採訪是普羅塔塞維奇自被拘留以來第三次在國家電視台露面。

羅塔塞維奇上月23日遭白羅斯「劫機」，當局宣稱飛機上有炸彈而攔截，但事後檢查沒有發現炸彈，不過羅塔塞維奇和女友薩佩加（Sofia Sapega）卻遭到逮捕，如今他恐面臨長達15年的刑期。

https://www.youtube.com/watch?v=8LwmCKA3hyE

來源：Ruptly

白俄羅斯 立陶宛

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