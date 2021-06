不滿確診者病亡 印度醫遭24名家屬圍毆 45秒影片曝光

新冠病毒疫情 重創印度 ,當地確診人數累計逾33萬人,在醫療量能近乎崩潰下,一名確診病患送醫後3小時不幸過世,未料其家屬因此不滿,20多人圍毆醫師、大鬧醫院。影片曝光後引起各界譁然,目前24名參與這場暴力攻擊的罪犯,已被當地警方逮捕。

綜合印度媒體報導,該事件發生於印度東北部阿薩姆邦(Assam)的一間新冠病患護理中心,一名確診者於1日上午送至該院救治,但在3小時後仍不幸過世。患者家屬得知消息後相當憤怒,隨後20多人前往該護理中心,並對醫師暴力攻擊。

HCM @himantabiswa sir.

Look for youself !!

This is the condition of our FRONTLINE WARRIORS DOCTORS in ASSAM.

We are bearing the burden of incompetency.@DGPAssamPolice @gpsinghassam @PMOIndia @assampolice @nhm_assam pic.twitter.com/V3mVK8QNxN