我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

幕後／賴清德探日本助台疫苗 安倍系統速回「可以」

美擴大限制投資中企 拜登下令點名華為等59公司

不滿確診者病亡 印度醫遭24名家屬圍毆 45秒影片曝光

聯合新聞網 / 綜合報導
印度一名新冠病患過世，家屬得知後圍毆醫師洩憤。 (擷自twitter)
印度一名新冠病患過世，家屬得知後圍毆醫師洩憤。 (擷自twitter)

新冠病毒疫情重創印度，當地確診人數累計逾33萬人，在醫療量能近乎崩潰下，一名確診病患送醫後3小時不幸過世，未料其家屬因此不滿，20多人圍毆醫師、大鬧醫院。影片曝光後引起各界譁然，目前24名參與這場暴力攻擊的罪犯，已被當地警方逮捕。

綜合印度媒體報導，該事件發生於印度東北部阿薩姆邦（Assam）的一間新冠病患護理中心，一名確診者於1日上午送至該院救治，但在3小時後仍不幸過世。患者家屬得知消息後相當憤怒，隨後20多人前往該護理中心，並對醫師暴力攻擊。

根據影片內容可見，一群人將一名身穿白色背心的年輕醫師包圍，並不斷對其拳打腳踢，還有人手持鍋子、木棍、金屬盆具等重物，直接往醫師的頭部和身體重砸，被毆打的醫師跌坐在地，只能以手護頭，接著這群家屬還將醫師強行拉到戶外，並持續拿物品對其攻擊。

影片透過一名醫師Dr. Kamal debnath在推特分享，並諷刺寫下「這就是當地『前線戰士醫師』的現況」。畫面曝光後，大批網友看了相當憤怒，甚至有人發現影片中出現一名警員，看見暴行上演卻沒有出手制止，令各界大肆抨擊。

對此，印度醫學協會（IMA）表示，希望當局在2日上午7時前，逮捕此案的所有涉事者，並分配武裝安全人員至所有醫院、護理中心，以及提供監視器和保障全天候供電，否則IMA將呼籲當地所有醫師共同抵制包含非重症新冠患者在內的「所有非緊急醫療服務」。而阿薩姆邦首席部長薩爾馬（Himanta Biswa Sarma）稍早則回應，宣布24名參與攻擊的罪犯已全數被捕。

印度 疫情 推特

上一則

韓政府表態不買來路不明疫苗 大邱市急撇清關係

延伸閱讀

WHO：越南沒有新混種病毒 而是印度變異株

WHO：越南沒有新混種病毒 而是印度變異株
迷因股狂熱燒到亞洲 印韓散戶也瘋AMC

迷因股狂熱燒到亞洲 印韓散戶也瘋AMC
擔心第3波疫情來襲 印度正準備兒童用藥

擔心第3波疫情來襲 印度正準備兒童用藥
感恩護理(Xtreme Care)被評為合格家照機構

感恩護理(Xtreme Care)被評為合格家照機構

熱門新聞

歐盟的疫苗護照系統基礎設施在6月1日準備就緒，預定7月起正式啟動。圖為丹麥的疫苗護照。(Getty Images)

歐盟7月啟動「疫苗護照」 只認這四種

2021-06-01 19:55
越南首都河內一名男子26日在封鎖區內領取食物。歐新社

越南發現新變種病毒 傳染力勝所有病毒 空氣中傳染特別快

2021-05-29 17:01
超過130年歷史的加拿大卑詩省甘露市寄宿學校（Kamloops Residential School），被發現地底埋葬了215具兒童骸骨，年紀最小的更只有3歲。(路透)

加拿大寄宿學校舊址 挖出215具兒童骸骨 最小僅3歲

2021-05-28 21:49
北韓領導人金正恩。路透

家屬現場目睹 金正恩下令槍決賣南韓錄影帶的居民

2021-05-29 06:48
塞席爾這個沒多少人能在地圖找到位置的國家，近來突然爆紅，因塞席爾如今是全球新冠疫苗覆蓋率最高的國家，但疫情仍揮之不去。路透

疫苗覆蓋率最高確診仍續增？這個島國給世人的啟示

2021-05-27 11:04
29日，英國劍橋公爵夫人凱特接種第一劑新冠肺炎疫苗。(美聯社)

凱特接種第一劑新冠疫苗 發推文致謝

2021-05-29 10:35

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
部落格1個月就關站 傳川普放話8月重返白宮

部落格1個月就關站 傳川普放話8月重返白宮
美中打造「人猴胚胎」生長19天後銷毀 嚇壞國會議員

美中打造「人猴胚胎」生長19天後銷毀 嚇壞國會議員
實驗室外洩新冠病毒？華郵更正「陰謀論」報導用詞

實驗室外洩新冠病毒？華郵更正「陰謀論」報導用詞
美新冠疫苗援外 台灣等亞洲16國共分700萬劑

美新冠疫苗援外 台灣等亞洲16國共分700萬劑
來美打疫苗爆量 長榮台北洛城增班 每周三班改天天飛

來美打疫苗爆量 長榮台北洛城增班 每周三班改天天飛