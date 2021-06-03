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韓政府表態不買來路不明疫苗 大邱市急撇清關係

中央社首爾3日專電
韓國大邱市長權泳臻2日才公開表示，可以透過medicity大邱協會連絡各種管道取得疫苗，但當天就遭政府打臉。（圖取自twitter.com/YoungjinKWON）
韓國大邱市長權泳臻2日才公開表示，可以透過medicity大邱協會連絡各種管道取得疫苗，但當天就遭政府打臉。（圖取自twitter.com/YoungjinKWON）

韓國防疫當局今天表示，大邱市日前向中央提出購買輝瑞疫苗的管道真偽不明，決定不予採購；大邱市政府今天也態度丕變，稱只在接洽過程中提供部分協助，並轉知中央政府。

韓聯社及韓民族等韓媒報導，韓國中央應急處置本部社會戰略組長孫映萊今天於例行記者會上就大邱市提出的輝瑞疫苗採購相關問題說明，輝瑞表示目前僅向各國中央政府及國際機構供給疫苗，並未許可任何由第3方向韓國供貨的交易。

孫映萊說，與大邱市聯絡的貿易公司並非正式管道，輝瑞總公司表示正與國際調查機構合作確認該貿易公司的真偽，考慮採取法律行動。

據媒體報導，大邱當地醫療機構組成的medicity大邱協會，從去年底起與聲稱可取得輝瑞疫苗的德國某物流公司接洽購買3000萬人份疫苗相關事宜，轉知大邱市政府後，市府方稱「簽署購買疫苗契約為中央政府權限」，並轉交保健福祉部。

大邱市長權泳臻2日才公開表示，為解決國內取得疫苗的困難，透過medicity大邱協會連絡各種管道，近期將可看到成果，但當天就遭政府打臉，稱提案貿易商及疫苗來源可疑，無法在韓國國內正常供給。

大邱市行政副市長蔡鴻浩在今天下午記者會則快速撇清關係，稱這段時間是由medicity大邱協會接洽購買疫苗事宜，大邱市政府只是提供部分協助，「協會方可能會發表更詳細內容」。

衛生當局官員接受媒體訪問時表示，不只有大邱，這段時間以來政府也接獲各種購買提案或民眾舉報，但大部分都是假貨，或有其他購買限制，所幸這次未進一步下訂購買，因此未造成損失。

韓國政府已下訂確保可取得疫苗足供一億人施打，3月至今累計超過674萬人完成首劑疫苗接種，其中約222萬人完成兩劑疫苗接種。

疫苗 輝瑞 防疫

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