WHO：越南沒有新混種病毒 而是印度變異株

世界衛生組織駐越南代表2日表示，越南發現的是具有其他突變的印度變種病毒。(美聯社)

世界衛生組織（WHO ）駐越南 代表朴啟東（Kidong Park）2日表示，根據WHO的定義，目前在越南沒有「新混種病毒」。他說，越南發現的是具有其他突變的印度 變種病毒。

越南衛生部長阮清龍上週表示，境內發現一種新的新型冠狀病毒株，是印度和英國變異株的混合種，可在空氣中迅速傳播。不過，朴啟東昨天接受日媒線上訪問時澄清「新混種病毒」一事。

日經亞洲（Nikkei Asia）今天報導，朴啟東在提到印度變種病毒被命名為Delta的時候表示：「越南發現的是具有其他突變的Delta變異株，還需要進一步觀察。我們需要在接下來的數週進行監測。」

他解釋：「（越南發現的）就是現有的變異株。它是又一種突變。」他說，就目前而言，WHO沒有發出任何警示。

朴啟東強調，Delta變異株很危險，因為具高度的傳染力且傳播速度非常快。

網路媒體越南快訊（VnExpress）今天報導，越南4 月下旬爆發最新一波2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）本土疫情 ，迄今一個多月時間，疫情已蔓延37省市，將近5000人染疫。

目前越南共計偵測到7種新型冠狀病毒株，包括英國變異株（Alpha）、南非變異株（Beta）、印度變異株（Delta）等。

越南最新一波疫情被認為與Alpha、Delta有關。